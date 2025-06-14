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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ثلاثي الاهلي
ثلاثي الاهلي
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالاً مثيرا بشأن مباراة الأهلي وإنتر ميامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :"برأيك.. ما هو الثلاثي الأنسب لقيادة خط وسط الأهلي أمام إنتر ميامي؟".

ويواجه فريق إنتر ميامي نظيره الأهلي، في صباح غد الأحد، على استاد “هارد روك”، في الثالثة صباحا، في افتتاحية كأس العالم للأندية.

وشارك ميسي في 59 مباراة حتى الآن منذ انتقاله لفريق إنتر ميامي الأمريكي، وسجل 49 هدفا وقدم 24 تمريرة حاسمة.

ويسعى ميسي لتسجيل هدفا في شباك الأهلي من أجل الوصول للهدف رقم 50 مع فريق إنتر ميامي.

يذكر أن فريق إنتر ميامي يتواجد في المجموعة الأولى رفقة كل من الأهلي وبالميراس وبورتو.

الاهلي انترميامي شوبير

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