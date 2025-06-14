مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي وإنتر ميامي

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن مباراة الأهلي اليوم أمام انترميامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"من وجهه نظر حضراتكم ايه افضل تشكيل للاهلي أمام إنتر ميامي".

وينتظر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، تحقيق رقم قياسي أمام الأهلي.

ويواجه فريق إنتر ميامي نظيره الأهلي، في صباح غد الأحد، على استاد “هارد روك”، في الثالثة صباحا، في افتتاحية كأس العالم للأندية.

وشارك ميسي في 59 مباراة حتى الآن منذ انتقاله لفريق إنتر ميامي الأمريكي، وسجل 49 هدفا وقدم 24 تمريرة حاسمة.

ويسعى ميسي لتسجيل هدفا في شباك الأهلي من أجل الوصول للهدف رقم 50 مع فريق إنتر ميامي.

يذكر أن فريق إنتر ميامي يتواجد في المجموعة الأولى رفقة كل من الأهلي وبالميراس وبورتو.