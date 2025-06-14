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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أكرم توفيق يكشف سر انضمامه للشمال القطري.. تفاصيل

أكرم توفيق
أكرم توفيق
القسم الرياضي

كشف أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، والمنتقل حديثا إلى فريق الشمال، سر اختياره الانضمام للنادي القطري.

وقال أكرم في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "سعيد للغاية بقراري التعاقد مع نادي الشمال، خاصة بعد الاستقبال المميز من إدارة النادي، أتطلع لأن أكون على قدر المسئولية، وأن أساهم فى تحقيق طموحات جماهير النادي فى الموسم الجديد".

وتابع: "لدي دوافع كبيرة في هذه المحطة الجديدة، وأسعى للمساهمة فى تحقيق الإنجازات مع هذا النادي الكبير، الذي يضم إدارة محترفة وطموحة تعمل بجد من أجل رفع مكانة النادي وتلبية طموحات جماهيره".

وأضاف: "مشروع نادي الشمال كان عاملاً محوريًا في الاختيار، بعدما اطلعت على المشروع الكبير الذي تسعى إدارة النادي لتنفيذه، كان من الطبيعي أن أرغب في أن أكون جزءاً من هذه المسيرة مع زملائي اللاعبين".

وواصل: "الشمال يضم لاعبين كبار أصحاب إمكانيات عالية مثل بغداد بونجاح ويونس بلهندة وغيرهما من النجوم، وهو ما يعكس رغبة النادي في التطور الدائم والمنافسة على أعلى المستويات، وهو ما أبحث عنه في مسيرتي".

وعن ارتدائه للقميص رقم 72، أكمل: "اخترت هذا الرقم تكريمًا لذكرى 72 شهيدًا من جماهير النادي الأهلي الذين فقدوا حياتهم فى حادث بورسعيد قبل سنوات".

وحول توقيت انتقاله من الأهلي رغم اقتراب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، اختتم: "أتمنى التوفيق للنادي الأهلي في المونديال، وسبق لي المشاركة في البطولة أربع مرات من قبل، وأرى أن توقيت رحيلي كان الأنسب بالنسبة لي في هذه المرحلة من مسيرتي".

أكرم توفيق الأهلي الشمال

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