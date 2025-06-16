ياسين السقا يحتفل بعيد الأب برسالة لوالده: بحبك يا أعظم أب

حرص ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، على الاحتفال بعيد الأب بطريقته الخاصة، حيث شارك جمهوره لحظة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر ياسين صورة تجمعه بوالده، وعلّق عليها قائلاً: "عيد أب سعيد لأفضل أب على الإطلاق.. بحبك"، في رسالة مختصرة حملت الكثير من المشاعر تجاه والده الفنان أحمد السقا، الذي يُعد من أبرز نجوم السينما المصرية.

وكان قد فاجأ الفنان أحمد السقا جمهوره عندما كشف عن قيامه بدفن الموتى منذ صغره، إلا أنه رفض دفن صديقه المقرّب الفنان سليمان عيد، الذي ربطته به صداقة استمرت أكثر من 26 عامًا.

ورغم حرص السقا المعروف على حضور دفن زملائه ومشاركتهم لحظاتهم الأخيرة، فإنه لم يستطع هذه المرة توديع ودفن الفنان سليمان عيد، الذي وصفه بـ«أخيه».

يُذكر أن الفنان أحمد السقا يلقَّب من بعض محبيه ومتابعيه بلقب «تُربي الفنانين»، نظرًا لمشاركاته الدائمة والمؤثرة في جنازات عدد كبير من زملائه، وحرصه على توديعهم حتى مثواهم الأخير، ما يعكس الجانب الإنساني في شخصيته.

ورغم ظهوره الدائم في جنازات زملائه من الوسط الفني، فاجأ الفنان أحمد السقا الجميع بغيابه عن مراسم دفن صديقه المقرّب سليمان عيد. فما كان السبب في ذلك؟