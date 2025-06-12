أحمد السقا: كل فنان شايف نفسه نمبر وان هو حر

أكد الفنان أحمد السقا، أن “كل فنان شايف نفسه نمبر 1 هو حر في اختياره، وكل فنان له تشبيهه الخاص به”.



وقال أحمد السقا، خلال تصريحات لبرنامج “تفاعلكم”، عبر فضائية “العربية”، أنه أعتبر الفنان كريم عبد العزيز، من أمهر الفنانين، ومعه منى زكي وهند صبري، مؤكدا "قدمت مع منى زكي وهند صبري العديد من الأعمال الناجحة بشهادة الجمهور".

غير من حياتي

وتابع الفنان أحمد السقا، أنه أعتبر أغنية “أبو الرجولة”، التي عرضت في مسلسل “العتاولة”، هي أحد الأغاني المقربة لي، مؤكدا أنه أنا فنان أتقبل النقد، لأنه غير من حياتي وجعلني أتفادى العيوب.