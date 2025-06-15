نجل أحمد السقا يدعم شقيقه بعد مروره بوعكه صحية

شارك الفنان الشاب ياسين السقا، جمهوره بصورة لشقيقه "حمزة"، نجل النجم أحمد السقا، أثناء تواجده في المستشفى، وكشف عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، دون أن يوضح طبيعة الأزمة أو أسبابها.



وظهر حمزة السقا في الصورة على سرير المستشفى، بينما اكتفى ياسين بالتعليق قائلًا: "الحمد لله على السلامة".

وكان قد فاجأ الفنان أحمد السقا جمهوره عندما كشف عن قيامه بدفن الموتى منذ صغره، إلا أنه رفض دفن صديقه المقرّب الفنان سليمان عيد، الذي ربطته به صداقة استمرت أكثر من 26 عامًا.

ورغم حرص السقا المعروف على حضور دفن زملائه ومشاركتهم لحظاتهم الأخيرة، فإنه لم يستطع هذه المرة توديع ودفن الفنان سليمان عيد، الذي وصفه بـ«أخيه».

يُذكر أن الفنان أحمد السقا يلقَّب من بعض محبيه ومتابعيه بلقب «تُربي الفنانين»، نظرًا لمشاركاته الدائمة والمؤثرة في جنازات عدد كبير من زملائه، وحرصه على توديعهم حتى مثواهم الأخير، ما يعكس الجانب الإنساني في شخصيته.

ورغم ظهوره الدائم في جنازات زملائه من الوسط الفني، فاجأ الفنان أحمد السقا الجميع بغيابه عن مراسم دفن صديقه المقرّب سليمان عيد. فما كان السبب في ذلك؟