أحمد كشري: نبارك لمودرن فيوتشر على النقطة أمامنا والداخلية في موقف صعب

أكد أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، أن موقف فريقه صعب للغاية في جدول ترتيب الدوري المصري، ولكن لديه أمل في عبور تلك الكبوة.

وتابع كشري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "خضنا مباراتين أمام إنبي ومودرن فيوتشر وتعادلنا خلالهم، وأعتقد أننا كنا الأفضل والفريق يتطور، بجانب دخول 5 لاعبين للمشاركة لأول مرة في الدوري، خاصةً أنهم لم يشاركوا منذ التعاقد معهم في بداية الموسم الجاري".

وأضاف أحمد كشري: "نفقد 5 لاعبين أساسيين ما بين إصابات وإيقافات، وخسرنا نقطتين أمام مودرن فيوتشر، ومبروك ليهم النقطة أمامنا لأن فرصنا كانت الأكثر والأوفر حظًا".

واستطرد مدرب نادي الداخلية: "أعشق التجارب الصعبة، والجميع يعلم مافعلناه مع أسوان والإنتاج الحربي من قبل، وسوف نعمل على البقاء في الدوري والتمسك بالأمل حتى النهاية".