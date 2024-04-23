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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بجنيه واحد من الصيدلية.. فوائد غير متوقعة لدواء موجود في كل بيت

صدى البلد

فوائد الأسبرين.. دراسة جديدة كشفت العديد من الفوائد للدواء الشائع تناوله باعتباره حلا سريعا للصداع وأحيانا لأمراض سيولة الدم، لكن هناك فوائد أخرى غير متوقعة.

فوائد غير متوقعة للأسبرين

سلطت الدراسة الإيطالية الضوء بشكل خاص على فوائد الأسبرين وتناوله بشكل يومي على المدى الطويل، في منع سرطان القولون والمستقيم وتطوره، وذلك وفقًا لأبحاث سابقة. 

وكانت آليات حدوث هذا التأثير غير واضحة حتى الآن.

كشفت الدراسة أن الأسبرين يساعد جهاز المناعة في الجسم على اكتشاف الخلايا السرطانية واستهدافها. 

وقد نشرت النتائج في دورية "كانسر" التابعة لجمعية السرطان الأمريكية.

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يُعد الأسبرين دواءً شائع الاستخدام لعلاج العديد من الحالات، بما في ذلك تسكين الآلام وخفض الحرارة ومنع تجلط الدم.

وأظهرت الدراسات السابقة أن تناول الأسبرين بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأنواع محددة من السرطان مثل سرطان القولون والمستقيم والمعدة. 

ومع ذلك، يجب استخدامه بحذر بسبب خطر النزف، ويجب استشارة الطبيب لتقييم الفوائد والمخاطر المحتملة.

تأثير الأسبرين على الأورام

لفحص تأثير الأسبرين على مرضى سرطان القولون والمستقيم، جمع الباحثون عينات أنسجة من 238 مريضًا خضعوا لجراحة لإزالة أورام القولون والمستقيم في مستشفى جامعة بادوفا الإيطالية. 

وتبين أن 12% من هؤلاء المرضى كانوا يستخدمون الأسبرين.

وفقًا للدراسة الإيطالية، توصل الباحثون إلى أن استخدام الأسبرين يساعد في تقليل انتشار السرطان إلى الغدد الليمفاوية وزيادة تسلل الخلايا المناعية إلى الأورام بشكل أكبر مقارنةً بعينات الأنسجة من المرضى الذين لم يستخدموا الأسبرين.

وأظهرت النتائج أن الأسبرين قد يكون له تأثير وقائي من خلال تعزيز جوانب محددة من استجابة الجهاز المناعي للجسم ضد الخلايا السرطانية.

تم تحليل خلايا سرطان القولون والمستقيم في المختبر، وتبين أن تعرض الخلايا للأسبرين يؤدي إلى زيادة في تعبير بروتين يُسمى "CD80" في بعض الخلايا المناعية، مما يعزز قدرة الخلايا على تنبيه الخلايا المناعية الأخرى بوجود البروتينات المرتبطة بالورم.

وتمت دعم هذه النتائج بوجود تعبير مُرتفع لبروتين "CD80" في الأنسجة السليمة للمستقيم لدى مستخدمي الأسبرين الذين يعانون من سرطان المستقيم، مما يدل على التأثير المناعي للأسبرين.

الباحثون الخلايا السرطانية الدراسة الباحث الأسبرين

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