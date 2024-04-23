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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ختام ناجح لبطولة الجمهورية للشطرنج للسيدات ومريم عزب تحصد اللقب

صدى البلد

اختتمت فعاليات بطولة الجمهورية للشطرنج للسيدات 2024 التي أقيمت في نادي القاهرة الرياضي خلال الفترة من 17 إلى 22 أبريل الجاري في نادي القاهرة الرياضي.

وشهدت بطولة الجمهورية للشطرنج فوز اللاعبة مريم محمد عزب بالميدالية الذهبية والمركز الأول وكأس البطولة في مرحلة العموم وفي المركز الثاني والميدالية الفضية وچنا محمد أحمد ثم ديما علاء بالميدالية البرونزية والمركز الثالث وفاطمة جمال الدين في المركز الرابع ثم أخيرا سارة عادل في المركز الخامس ضمن الترتيب العام.

وضمن مرحلة السيدات تحت 14 سنة فازت ذكاء أحمد محمد بالمركز الأول ونور أحمد مبروك بالميدالية الفضية والمركز الثاني وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية حبيبة عصام، فيما جاءت قائمة اللاعبات الفائزات ضمن منافسات تحت 12 سنة هيڤن فادي بالميدالية الذهبية والمركز الأول ثم إيما مارك بالمركز الثاني والميدالية الفضية وحفصة أشرف بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات تحت 10 سنوات فازت اللاعبة أنورادا راچ بالمركز الأول والميدالية الذهبية وغيدا أحمد محمود بالمركز الثاني والميدالية الفضية وروضة أحمد جابر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، وتحت 8 سنوات فازت فريدة أحمد عمر بالمركز الأول والميدالية الذهبية ورزان علي طلعت بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

وتعد بطولة الجمهورية للسيدات 2024 مؤهلة للانضمام إلى منتخب مصر، وشارك فيها 34 لاعبة من 7 أندية وأكاديميات أبرزهم سموحة ووادي دجلة والشرقية للدخان ونادي 6 أكتوبر.

ومنح الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة أحمد عدلي جوائز للاعبات الفائزين بالمراكز الأولى حيث حصلت صاحبة المركز الأول على جائزة مالية قدرها 2000 جنيه وكأس البطولة والميدالية الذهبية فيما حصلت صاحبة المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 1500 جنيه والميدالية الفضية وألف جنيه والميدالية البرونزية لصاحبة المركز الثالث، وحصلت أيضا صاحبة المركز الرابع على 900 جنيه وشهادة تقدير و700 جنيه لصاحبة المركز الخامس وشهادة تقدير، كما وزعت ميداليات وشهادات تقدير للمراكز الثالث الأولى للفئات 8،10،12،14.

وقام الاتحاد المصري للشطرنج بمنح القائمين على تنظيم بطولة الجمهورية للشطرنج شهادات تكريم نظرا لجهودهم في إنجاح البطولة وعملهم بشكل تطوعي على مدار أيام البطولة وهم هالة رمضان عبد الحكيم، محمود محمد جمعة، فريدة منصور رمضان، بيتر فادي فريد، جابر منير حسين، عصام سيد محمود غنيم، نيرفانا نبيل، دنيا علاء، ساندي إبراهيم، سارة مجدي، محمد فوزي، سيف أحمد عبد الرحمن، وليد أحمد حسن، سيد لطفي، صبحي معوض.

الاتحاد المصري للشطرنج السيدات الميدالية البرونزية بطولة الجمهورية للشطرنج حبيبة عصام نادى القاهرة الرياضى ميدالية الذهبية

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