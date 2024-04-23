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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الطاقة الذرية والصين ينظمان ورشة عمل عن معالجة المواد الخطرة والنفايات المشعة

صدى البلد

 نظمت اليوم هيئة الطاقة الذرية المصرية  بالتعاون مع الجانب الصيني ورشة عمل عن تطبيقات الجيوبوليمرات صديقة البيئة في معالجة المواد الخطرة والنفايات المشعة، وذلك في إطار التعاون الدولي بين الجانبين المصري الصيني في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، وفي إطار مشروع التعاون بين هيئة الطاقة الذرية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا (STDF) ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية.

 وافتتح الورشة اليوم  الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور يانهوي دونج أستاذ الهندسة الجيولوجية بمعهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية للعلوم والباحث الرئيسي من الجانب الصيني، والدكتور جو وانج من المؤسسة النووية الصينية و الدكتور محمد راغب النجار- استاذ الكيمياء الإشعاعية بالهيئة والباحث الرئيسي للمشروع.

وتهدف الورشة إلى استعراض نتائج مشروع التعاون بين الهيئة والأكاديمية الصينية للعلوم والخاص بدراسة استخدام مواد جيوبوليمرية صديقة للبيئة ومتعددة الأغراض لمعالجة المتدفقات السائلة للنفايات المشعة والمواد الخطرة الناتجة من الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى تصليد المركزات الناتجة عن عمليات المعالجة لتلك المتدفقات.

و ألقى الدكتور/ يانهوي دونج أستاذ الهندسة الجيولوجية بمعهد الجيولوجيا والجيوفيزياء بالأكاديمية الصينية للعلوم  محاضرة بعنوان" إستكشاف الأعماق : رؤى من البحث والتطبيق في علم الهيدولوجيا العميقة"، كما قام الدكتورجو وانج من المؤسسة النووية الصينية بإلقاء محاضرة بعنوان" إختيار وتحديد مواقع المنشأت تحت الأرض الخاصة بالدفن الجيولوجي للنفايات عالية الإشعاع في الصين".

وقام الدكتور محمد راغب النجار الباحث الرئيسي  للمشروع من الجانب المصري بأستعراض موقف مشروع التعاون وأهم النتائج منه، كما أفاد بأن هذه  الورشة هي الثانية والتي يتم تنظيمها بين الجانبين المصري والصيني .
وقد شارك في الورشة من الهيئة  الدكتورة  رحاب عثمان رئيس قسم معالجة النفايات المشعة بمركز المعامل الحارة والتي قدمت عرضاً عن أنشطة معالجة النفايات المشعة قليلة ومتوسطة الإشعاع في مصر والناتجة من الأنشطة البحثية والاستخدامات السلمية المختلفة في مجالات الطب والصناعة والبحث العلمي، كما قام  الدكتور عبد الغني العبد رئيس قسم طبيعة المفاعلات بمركز البحوث النووية بتقديم عرض عن تطبيقات التصوير النيتروني في تقييم الرطوبة في المركبات الجيوبوليمرية.

وقد صرح  الدكتور عمرو الحاج - رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية إلى أهمية هذه الورشة التي تدعم التعاون العلمي بين مصر والصين وخاصة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وخاصة في مجالات المعالجة و التعامل الأمن مع النفايات الخطرة والمشعة ، كما أنها فرصة جيدة لتبادل الخبرات والمعلومات بين العلماء المصريين من الهيئة والعلماء الصينيين وذلك للتعرف على المجالات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال. كما أكد على حرص الجانبين المصري والصيني على دعم هذا المشروع والتطلع لفتح أنشطة جديدة في مجالات البحوث والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذه الورشة تأتي في إطار استراتيجية وبرامج التعاون الدولي التي تتبناها الهيئة لدعم تبادل الخبرات الدولية في المجالات المختلفة لدعم وتنمية قدرات الكوادر وفتح مجالات بحثية جديدة.

الطاقة الذرية البحث العلمي النفايات المشعة رئيس هيئة الطاقة الذرية

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