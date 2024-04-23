ندوة تثقيفية بعنوان "سيناء أرض الإنجازات والتحديات" لمركز إعلام المحلة

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى اليوم ندوة تثقيفية بعنوان " سيناء ..أرض الإنجازات والتحديات "حاضر فيها د.أحمد الشناوى أستاذ القانون الدستورى والنظم السياسية بكلية الحقوق جامعة طنطا.



وجاء ذلك فى إطار إحتفالات قطاع الإعلام الداخلى التابع للهيئة العامة للإستعلامات بعيد تحرير سيناء وبتوجيهات من د. أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلى وبالتعاون مع الكلية التكنولوجية بالمحلة الكبرى.

وأدارت اللقاء نهى العشماوى الإعلامية بمركز إعلام المحلة وبحضور محمود السمرى مدير المركز.

بدأت العشماوى اللقاء بالتعريف بالهيئة ودور قطاع الإعلام الداخلى فى نشر الوعى بكافة القضايا المجتمعية بين فئات المجتمع المختلفة، وانتقل الحديث إلى الإحتفال بأعياد تحرير سيناء يوم 25 أبريل من كل عام والتى هى ذكرى للاحتفال بجلاء آخر جندى إسرائيلى من أرض سيناء الحبيبة عام 1982 م .

وذكر "الشناوى" أن تكوين دولة قوية يبدأ من وجود شعب له أهداف مشتركة وتجمعه روابط قوية ويوجد داخل إقليم واحد، ومن هنا جاءت فكرة قيام الدول لحماية الشعوب داخل أراضيها والدفاع عنها بكل غالى ونفيس.



وأصبح تحرير سيناء حقيقة بعد انسحاب آخر جندى إسرائيلى وفقا لمعاهدة كامب ديفيد حيث تم إسترداد الأرض بالكامل ما عدا مدينة طابا التى استعادتها مصر لاحقا بعد معركة شرسة فى التحكيم الدولى إنتهت فى 15 مارس 1989 بأحقية مصر فى أرض طابا ورجوعها للسيادة المصرية ليتم بذلك رفع العلم المصرى على أرض الفيروز كاملة.

وأضاف "الشناوى"أن النزاعات السياسية والحروب الداخلية التى تحيط بالدولة المصرية من كافة الجهات – حيث اليمن وفلسطين شرقا والأسطول الأمريكى والأوروبى بالبحر المتوسط شمالا و ليبيا غربا وصولا للسودان جنوبا – هى من أكثر المعوقات التى تواجه استقرار الدولة المصرية سياسيا وإقتصاديا . ولكن وجود جيش قوى قادر على الدفاع عن الأرض والشعب من أهم عوامل الإستقرار المطمئنة للشعب المصرى بجميع فئاته.

كما حذر الشناوى من حروب الجيل الرابع والخامس التى يتم فيها إستهداف الشباب لنزع هويتهم ومحو إنتمائهم وإفقادهم الروابط التى تجمعهم بالدولة ليتمكنوا من إستهدافها بشبابها وتدميرها عن طريقهم ، ولذلك يجب أن يتعرف الشباب على هذه الطرق الملتوية للعدو كما يجب أن يتعرفوا على تاريخهم المشرف لأنهم درع الدولة الحامى لها من أى عدوان خارجى وهم قادة المستقبل .

وأضاف السمرى أن هذه المناسبات الوطنية فرصة جيدة لإستعادة أمجادنا الوطنية وإعلاء قيمة الإنتماء للوطن وتوضيح التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ منطقتنا العربية .

كما حضر اللقاء لفيف من طلبة الكلية وعاملين بها وأشرف على اللقاء محمود السمرى مدير المركز.

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