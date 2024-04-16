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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترقية 24 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 7 مدرسين بجامعة طنطا

صدى البلد

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته السابعة للعام الجامعي 2023/2024، المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من دعاء شوقى محمود الأشقر بكلية الطب، ابتهال عبد السلام احمدى، اميمة حلمى عبد الحميد بكلية التربية، فاتن محمود احمد السيد بكلية العلوم، سهام حامد حامد بكلية التجارة، وليد محمد محمد دغيم بكلية التربية الرياضية.

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كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من أيمن محمد حسين محمد غنيم ، احمد فايز عبد الحميد غيث ،هبه أحمد محمد سالم ، السيد محمد السيد عبد الرحمن ، أحمد فوزى محمد عوض ، محمد السيد عبد الرؤوف، شيماء سمير امين مشعل بكلية الطب ، ممدوح الغريب السيد ، رغدة عبد الحفيظ مطهر بكليه التربية  ، مروة امين ذكى بكلية التربية النوعية ،شيماء شعبان محمد الدسوقى بكلية طب الاسنان ، هيثم فهيم أحمد مجاهد ، ايمان عبد السلام الشيخ بكلية الآداب،  نجوى عماد عبد الحليم ، محمد أبوزيد امين ، ميادة رمضان محمد محمد ، عمر سعد محمود وكوك، منى إبراهيم عبد الحميد بكلية التربية الرياضية .

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كما وافق مجلس جامعة طنطا  على التعيين في وظيفة مدرس لكل من عبد المنعم أحمد عبد المنعم بكلية طب الاسنان، هبه عطفى السباعي نصير بكلية الصيدلة، محمد خالد محمد إدريس بكلية الحقوق، عبد الرحمن محمد عبده الشهاوى، روضة رمضان عبد العاطي الغزالي، أحمد محمد عبد الفتاح البنا بكلية الهندسة، ابتسام ابو المجد محمد ابو المجد بكلية الزراعة. 
والموافقة على منح (٣١) درجة دبلوم، وعدد (٨٥) درجة ماجستير، وعدد ( ٥٨ ) درجة الدكتوراه.

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