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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الغباري: ما يحدث بالضفة الغربية أخطر مما يجري في غزة.. فيديو

الغباري
الغباري

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن اليهود دائما ما يعملون على تشويه العقائد الدينية، وتفتيت العقائد الراسخة في البلدان المعادية لها.

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وأضاف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد،: ما يحدث في الضفة الغربية أخطر مما يحدث الآن في غزة، لأن الضغة الغربية هو المكان الذي يرغب الجانب الإسرائيلي في إقامة دولته عليه.


وأشار اللواء محمد الغباري إلى أن الولايات المتحدة كانت ترى بأنه لابد من الحفاظ على وجود قواعدها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، لذا كان تخطيطها هو إيجاد «بعبع» في قلب الدول العربية والبعبع حاليًا هو إيران.

 

 

 

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