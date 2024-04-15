إصابة 5 ركاب في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "طنطا_كفر الشيخ"

شهد طريق «طنطا_كفر الشيخ» الدولي اليوم إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتم نقلهم إلى مستشفى قطور العام لتلقي العلاج اللازم.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق «طنطا_كفر الشيخ» الدولي .



كما باشرت الأجهزة الأمنية دورها بالانتقال الي موقع البلاغ و تم الدفع بعدد من عربات الإسعاف و تبين أصابه 5 أشخاص وهم باسم هاني حسين -22 سنه -اشتباه خلع بالكتف الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج و السيد إبراهيم عبد الهادي -35 عاما -اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم ،و هدى محمود سلام -33عاما- اشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم ،وهبه السعيد سلام -6سنوات -كدمات وسحجات بالجسم ،و منتصر ايمن عاشور -25 عاما -اشتباه نزيف بالمخ والبطن وكدمات وسحجات بالجسم نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بيهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.