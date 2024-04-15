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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يطالب بتدخل دولي عاجل..

البرلمان العربي يدين تصاعد وتيرة جرائم المستوطنين في الضفة الغربية

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي، تصاعد وتيرة جرائم وانتهاكات المستوطنين، وميليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، من إطلاق الرصاص تجاه المواطنين، وإحراق منازلهم ومركباتهم، والذى وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحمل البرلمان العربي، كيان الاحتلال الإسرائيلي وحكومة اليمين المتطرفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات التحريضية، وما يتبعها من جرائم وانتهاكات تخالف القانون الدولي وكافة قرارات الشرعية الدولية، ما يؤدي لتفجير الأوضاع وتقويض فرص حل الدولتين.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتدخل العاجل لإجبار كيان الاحتلال على وقف جميع أنشطته الاستعمارية، وتفكيك منظمات وميليشيات المستعمرين المسلحة، والوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية. 

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