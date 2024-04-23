التموين: سعر الدقيق أنخفض 6 آلاف جنيه للطن|فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، إن الرئيس السيسي وجه بزيادة الأحتياطي الأستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكداً أنه يتم إستهداف زيادة السعات التخزينية للصوامع و الهناجر بنسبة 20%.

التموين:مخطط لزيادة زراعة الذرة الصفراء و الصويا

وأضاف "عشماوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم التوافق على إنشاء صوامع حقلية لتكون قريبة من الأراضي و الفلاح، لافتاً إلى أن الصوامع الحقلية يتم إنشائها بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وأشار مساعد أول وزير التموين إلى، أن هناك مخطط لزيادة زراعة الذرة الصفراء و الصويا في مصر، مضيفاً أن رئيس الوزراء وجه البنك المركزي بتوفير كل التمويلات اللازمة من أجل السلع.

وأكد مساعد أول وزير التموين، أن سعر الدقيق أنخفض من 22 ألف للطن إلى 16 الف جنيه للطن، بالإضافة إلى أن سعر طن الأرز أنخفض بنسبة 20%