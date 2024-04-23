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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التموين: استوردنا شحنات من السكر لحقيق الاكتفاء الذاتي وضبط الأسعار في الأسواق|فيديو

سكر
سكر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من 4_6 شهور للسلع الاستراتيجية، لافتاً إلى أن مصر استوردت شحنات من السكر من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي و ضبط الأسعار في الأسواق.

المزارعون يحصلون على أموال فور تسليم الاقماح


وأضاف "عشماوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأسعار الجديدة لتوريد الأقماح جاذبة للفلاحين، مؤكداً أن مصر لديها 400 مركز لتجميع الأقماح على مستوى الجمهورية.


وأشار مساعد أول وزير التموين إلى، أن المزارعون يحصلون على أموال فور تسليم الاقماح، مضيفاً أن وزارة التموين لديها حصر دقيق لكميات الأقماح التي يتم تسليمها.


وأكد مساعد أول وزير التموين، أن متحصلات المزارعين عند توريد الأقماح تسستغرق 48 ساعة فقط، مشيراً إلى أن مصر تستهدف 3.6 طن قمح توريدهم من المزارعين هذا العام.

التموين مصر وزير التموين السكر الاسواق الأقماح

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