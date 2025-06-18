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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بمراقبة وضبط الأسواق والتفتيش على جودة المواد الغذائية

محافظ الإسكندرية يوجه بمراقبة وضبط الأسواق والتفتيش على جودة المواد الغذائية
محافظ الإسكندرية يوجه بمراقبة وضبط الأسواق والتفتيش على جودة المواد الغذائية
أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية ومعايير النظافة والتفتيش على جودة المواد الغذائية المعروضة ومراجعة تراخيص التشغيل، حفاظا على الصحة العامة.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية، قامت إدارات حي أول المنتزة بالتنسيق مع شرطة المرافق، بحملة موسعة على الأسواق العشوائية والمحلات والمخابز والكافيهات، تم خلالها تحصيل مبلغ 27 ألف جنيه غرامات فورية من منشآت مخالفة وإشغالات لأرصفة المشاه وحرم الطريق العام، وغلق وتشميع محل ومخزن ومقهى مخالفة للمواعيد المقررة للغلق، وتحرير 8 محاضر وإخطارين لتوفيق الأوضاع و4 محاضر تموين وعدم إعلان عن الأسعار ومحضرين رصد بيئي و10 إنذارات لمخالفة قانون العمل وصرف صحي وأمن صناعي، وإزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات والحواجز الحديدية بمسار الحملة لتحقيق السيولة المرورية وفتح الطرق أمام سير المارة والسيارت، والحد من تجاوزات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية على حرم الطريق العام، والتحفظ على 1085 حالة إشغال متنوعة و20 تعريشة حديد وخشب مخالفة.

ووجه حي ثان المنتزة، 12 إنذارا لمحلات تجارية ومنشآت لاستكمال وضع الأسعار على المنتجات و12 إنذارا بالحضور لديوان عام الحي لاستصدار التراخيص و14 إنذارا لمخالفة قانون البيئة و4 إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين بالمنشآت و3 محاضر وإنذارا لمخالفة اشتراطات الوقاية من الحريق و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى محضر لعدم وجود غلاف على المنتجات، وتحصيل غرامات مالية بقيمة 57 ألف جنيه للتعدي والإشغالات لحرم الطريق العام، والتحفظ على 99 حالة إشغال متنوعة . 

وأسفرت حملة حي وسط عن تحصيل مبلغ 102 ألف جنيه غرامات فورية، وتمشيط الشوارع بعدة مناطق بالحي ورفع كافة الإشغالات من فروشات الباعة الجائلين وإشغالات المقاهي والتحفظ على 280 حالة إشغال. 

محافظ الإسكندرية تكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق الالتزام بالاشتراطات الصحية التفتيش على جودة المواد الغذائية

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