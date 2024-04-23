لمخالفتهم السعر الجديد..تموين القاهرة تحرر 25 محضر مخابز وتحريز 5 أطنان دقيق

قام وكيل اول وزارة التموين ومدير تموين العاصمة محاسب ناصـــــر ثابت عبد السلام بالمرور علي عدد من المخابز السياحية للتأكد من تفعيل القرار رقم 15لسنة 2024 والاطمئنان من تفعيل القرار الوزارى للتاكد من بيع الخبز بالاسعار الرسمية التي حددتها الدولة وكذا متابعة وضع قائمة بالاسعار والاوزان علي واجهة المخبز



وقد اسفرت الحملات التفتيشية والرقابية المكبره عن ضبط العديد من المخابز السياحية الغير ملتزمة بالتوجيه الوزارى



وقد تم علي الفور تحرير عدد 25 محضر بنطاق المناطق التي وجهت لها الحملات

فضلا عن تحريز 5طن من الدقيق استخراج 72 % والخاص بالمخابز السياحية

وقد تنوعت مخالفات المخابز محضر مابين

مخالفات نقص وزن وغير مطابق للمواصفات

وشملت ايضا مخالفات لعدم وجود قائمة مواعيد ونقص وزن وعدم وجود ميزان وكذا توقف عن العمل بدون إذن فضلا عن بيع خبز بأزيد من التسعيرة

وأكد ناصـــــرثابت علي أن عملية الرقابة ستكون مكثفة، عبر كل الأجهزة الرقابية المعنية، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والعديد من الجهات، وبالتالي سيتم تكثيف التواجد الرقابي على كل المخابز، للتأكد من الالتزام بأوزان أرغفة الخبز، ومطابقتها مع الأسعار المعلنة على واجهة المحل.



لافتا إلى أن هناك عقوبات صارمة ستطبق حيال مخالفة تلك المخابز للقرار الوزاري، وهي عقوبات رادعة، بداية من الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه، عبر عقوبات متدرجة، تتضمن في طياتها الحبس والإغلاق ومصادرة الدقيق.

مشددا علي ان كل من يخالف تلك التوجيهات؛ سيتم عقابه، وإحالته إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ ما يلزم”.

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