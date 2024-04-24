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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عمرو الحلواني: مانويل جوزيه أكثر مدرب مؤثر في حياتي

صدى البلد

كشف عمرو الحلوانى مدير أكاديمية الأهلى بفرع التجمع الخامس أن المدرب السابق للقلعة الحمراء البرتغالى مانويل جوزية أكثر شخص مؤثر فى حياتى بمجال التدريب من حيث الشخصية وتعليم الإلتزام داخل الملعب.

 

وأضاف عمرو الحلوانى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر أون تايم سبورت إف إم قائلا " مانويل جوزية طلب تصعيدى أنا وحسام عاشور عقب التألق فى المباريات الودية بقطاع الناشئين وأستمريت لمدة موسمين ونصف وطلبت الخروج للاحتراف فى اليونان بسبب خوض منافسات كأس العالم للشباب عام 2005 ".

وتابع عمرو الحلوانى قائلا " عقب الاحتراف فى اليونان عودت إلى نادى أنبى واستمريت داخل النادى البترولى لمدة 10 سنوات وعق ذلك انتقلت إلى حرس الحدود ثم سيراميكا والإسماعيلي واختتمت حياتى الكروية بنادى أسوان فى عمر 37 عام وإنتقلت للعمل داخل النادى الأهلى حيث أفضل العمل الإدارى عن التدريب ".

 

وأشار عمرو الحلوانى قائلا " إن شخصية لاعبي فريق الأهلى سوف تظهر فى مباراة مازيمبي المقبلة وقادرين على الوصول إلى المباراة النهائية والأقرب ملاقة فريق صن داونز الجنوب أفريقي ".

 

وتابع عمرو الحلوانى حديثة قائلا " فريق الزمالك صعب موقفه بسبب التعادل على أرضه أمام فريق ديمر الغانى ولكن قادر على التأهل إلى المباراة النهائية من عمر بطولة الكونفدرالية الأفريقية ".

واختتم عمرو الحلوانى حديثة قائلا " صالح جمعة من أفضل المواهب فى كرة القدم ولكن قصر فى حق نفسه بشكل كبير حيث لعبت معه بنادى انبى وأعرف إمكانيات اللاعب جيداً ".

أكاديمية الأهلي صالح جمعة فريق الاهلي فريق الزمالك فريق صن داونز

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