بالأسماء.. إصابة 16 شخصا في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربى ببنى سويف

اصيب 16 شخصاً اليوم الأربعاء فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربى بالقرب من قرية 2 بمدخل مدينة سمسطا جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربى نطلق مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بست سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزى لتلقى العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.



واستقبل مستشفى سمسطا المركزى ، رمضان عبيد عبد المجيد مبروك 55 سنة مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، طلعت محمد حافظ 37 سنة مصاب خدوش وسحجات، ربيع جمال محمد 33 سنة مصاب كسر بالقدم والزراع الأيمن

، عبد الله محمد امين 25 سنة مصاب كسر بالعمود الفقري وكدمات، سعيد عيد إبراهيم 52 سنة مضاب كدمات وسحجات، عبد الرحمن خالد عامر 19 سنة مصاب كدمات وسحجات، وليد سيد حسن محمد 17 سنة مصاب كدمات وسحجات، اسلام شحات محمد 16 سنة مصاب جروح وسحجات، احمد بكري رحيل 30 سنة سحجات وكدمات.

كما استقبل المستشفى ، محمود فريد رياض 16 سنة مصاب جرح قطعي بالرأس وكدمات، عبد الرحمن ناصر عيد 16 سنة مصاب كدمات وسحجات، عمار محمد عبد القادر 19 سنة مصاب جرح قطعي بالراس 5 سم كسر بالزراع الأيمن ، محمد سعيد عيد 17 سنة جروح وكدمات متفرقة، جمال صابر محمد 24 سنة مصاب اشتبا ما بعد الارتجاج، محمد احمد كامل 16 سنة مضاب كسر بالقدم الأيمن، رجب نادي عبد الحليم 26 سنة كسر بالقدم اليمني وسحجات بالجسم ، وجميعهم مقيمون قرية المحمودية ويتلقون العلاج اللازم لهم