عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لقاءات وورش عمل مكثفة لدفع تنمية الموارد الذاتية في بني سويف

اللواء حازم عزت
اللواء حازم عزت السكرتير العام ببني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء حازم عزت السكرتير العام، بمتابعة عقد اللقاءات وورش العمل الفنية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مشروع الدعم الفني بوزارة  التنمية المحلية، وذلك في حضور الدكتور خالد عبدالحليم مستشار وزير التنمية المحلية، مدير مشروع الدعم الفني، وذلك لبدء العمل في مجالين من مجالات تطوير الإدارة المحلية ، وهما: تنمية الموارد الذاتية بالمحافظة والتخطيط الاستراتيجي ومناقشة الخطة متوسطة الأجل وفقًا لاستراتيجية 2030لمحافظة بني سويف.

شارك في فعاليات اللقاءات ،التي يتم تنفيذها على أرض محافظة بني سويف ،كل من: استشاريو تنمية الموارد الذاتية، ومسئولو المشروعات الإنتاجية والإدارات ذات الصلة ومدير وأعضاء الوحدة الاقتصادية، ورؤساء وممثلو جمعيات المستثمرين والغرفة التجارية والمجلس القومي للمرأة والقومي للسكان، والاتحاد العام للنقابات العمالية والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، والهيئة القبطية الإنجيلية، ومركز تحديث الصناعات، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية الصادرات، وهيئة استثمار بني سويف، ومؤسستي نهضة بني سويف،ومصر الخير ، وحضور عدد من وكلاء الوزارات بالمحافظة ومديرو عموم الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

لضبط الأسواق.. سكرتير عام بني سويف يشرف على حملة للجنة حماية المستهلك

سكرتير عام بني سويف يتابع سير العمل بالقافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية

أكد السكرتير العام على تكليفات محافظ بني سويف، بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإجراء اللقاءات المكثفة لكل الجهات ذات الصلة وشركاء التنمية من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجالس القومية، مشيرًا إلى أهمية الخروج بتقرير تفصيلي عن نتائج تلك اللقاءات وورش العمل المكثفة في مجالات تنمية الموارد الذاتية وتطوير الخطة الاستراتيجية للمحافظة وفقًا لرؤية مصر 2030، لاسيما وأنه يجري الاستعداد وإعداد الدراسات التحليلية اللازمة لوضع الاستراتيجية التنموية المحلية العامة 2040.

وأكد السكرتير العام أنه سيتم عرض التقرير على محافظ بني سويف للتوصية بما يلزم للدفع بالتوصيات الناتجة والبناء على النتائج المتحققة من خلال الاجتماعات واللقاءات بين كافة الشركاء المعنيين، وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بالعمل من خلال التخطيط الاستراتيجي لتطوير الإدارة المحلية في مختلف المجالات.

فيما أوضح مدير الوحدة الاقتصادية ومنسق الاستراتيجيات بالمحافظة " د.علاء سعيد " تفاصيل اللقاءات التي تم تنظيمها اليوم، وشملت عدداً من الموضوعات أهمها: عرض ملخص للمشروع متضمنًا المراحل والمخرجات، مناقشة واعتماد الرؤية والأهداف الاستراتيجية طويلة المدى، البرامج متوسطة المدى، مؤشرات قياس الأداء، التوجيه الاستراتيجي، التخطيط العمراني، الاقتصاد المحلي، الفرص الاستثمارية، التخطيط البيئي والبنية الأساسية والسكان والبعد البيئي، ومناقشة الخطوات العملية في إطار الخطة الاستثمارية طويلة الأجل.

حضر اللقاءات عدد من المختصين والاستشاريين والأساتذة التابعين لمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية منهم: الدكتورة نهاد المغربل، الدكتور باسم فهمي، الدكتور محمد صابر، الدكتور أحمد عبد الغني، الدكتور إيهاب عقبة، الدكتور أشرف خضر، الدكتورة نادية خليفة، وغيرهم.

 

استراتيجية اجتماعا الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروع المشروعات الصغيرة جمعيات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ديوان عام المحافظة ر التنمية المحلية ستراتيجية زير التنمية المحلية مشروعات الصغيرة مشروع مشروعا مستشار وزير التنمية المحلية مستشار وزير التنمية مشروعات الصغيرة والمتوسطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

الخميس.. تعطيل العمل في البنوك بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن 3 قرارات في الموازنة الجديدة

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

موضوعات متعلقة

لضبط الأسواق.. سكرتير عام بني سويف يشرف على حملة للجنة حماية المستهلك

سكرتير عام بني سويف يتابع سير العمل بالقافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية

محافظ بني سويف: إزالة 26 مخالفة ضمن أعمال الموجة الـــ22 لإزالة التعديات

محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد القمح داخل أحد الحقول الإرشادية باهناسيا

بني سويف: قطع المياه عن قرى كوم أبو خلاد والبرج بناصر.. غدا

مصرع شاب تحت عجلات القطار بالواسطى شمال بني سويف

تعليم بني سويف: فوز 48 مبنى مدرسي في مسابقة سيماف"SMAF" للصيانة البسيطة

نقابة معلمين بني سويف تكرم أسرة معلمة توفت إثر سقوط أسانسير بها

ترشيحاتنا

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة مازيمبي‏

يد تبني ويد تحمل السلاح ..القوات المسلحة تحقق حلم التنمية لأهالي سيناء

مانشستر سيتي ويونايتد| موعد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

اللهم إن كنت محسودة على جمال اصرفه عني.. ماذا حدث لـ عبير صبري؟

صدمة في ليفربول| غياب نجم الفريق لمدة شهرين

مصر رئيساً لاتحاد المعلمين العرب للدورة الثالثة على التوالي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. الإفراط في تناول المسكنات يسبب مشاكل صحية خطيرة

بفستان لافت.. نهى عابدين تثير الجدل بقوام ممشوق

بملابس صيفية جريئة.. ظهور لافت لـ طليقة تامر حسني

تفاصيل اختفاء سرير قصر محمد علي.. خبير أثري يفجر مفاجأة

فيديو

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ