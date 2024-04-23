لقاءات وورش عمل مكثفة لدفع تنمية الموارد الذاتية في بني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء حازم عزت السكرتير العام، بمتابعة عقد اللقاءات وورش العمل الفنية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، وذلك في حضور الدكتور خالد عبدالحليم مستشار وزير التنمية المحلية، مدير مشروع الدعم الفني، وذلك لبدء العمل في مجالين من مجالات تطوير الإدارة المحلية ، وهما: تنمية الموارد الذاتية بالمحافظة والتخطيط الاستراتيجي ومناقشة الخطة متوسطة الأجل وفقًا لاستراتيجية 2030لمحافظة بني سويف.

شارك في فعاليات اللقاءات ،التي يتم تنفيذها على أرض محافظة بني سويف ،كل من: استشاريو تنمية الموارد الذاتية، ومسئولو المشروعات الإنتاجية والإدارات ذات الصلة ومدير وأعضاء الوحدة الاقتصادية، ورؤساء وممثلو جمعيات المستثمرين والغرفة التجارية والمجلس القومي للمرأة والقومي للسكان، والاتحاد العام للنقابات العمالية والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، والهيئة القبطية الإنجيلية، ومركز تحديث الصناعات، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية الصادرات، وهيئة استثمار بني سويف، ومؤسستي نهضة بني سويف،ومصر الخير ، وحضور عدد من وكلاء الوزارات بالمحافظة ومديرو عموم الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

أكد السكرتير العام على تكليفات محافظ بني سويف، بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإجراء اللقاءات المكثفة لكل الجهات ذات الصلة وشركاء التنمية من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجالس القومية، مشيرًا إلى أهمية الخروج بتقرير تفصيلي عن نتائج تلك اللقاءات وورش العمل المكثفة في مجالات تنمية الموارد الذاتية وتطوير الخطة الاستراتيجية للمحافظة وفقًا لرؤية مصر 2030، لاسيما وأنه يجري الاستعداد وإعداد الدراسات التحليلية اللازمة لوضع الاستراتيجية التنموية المحلية العامة 2040.

وأكد السكرتير العام أنه سيتم عرض التقرير على محافظ بني سويف للتوصية بما يلزم للدفع بالتوصيات الناتجة والبناء على النتائج المتحققة من خلال الاجتماعات واللقاءات بين كافة الشركاء المعنيين، وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بالعمل من خلال التخطيط الاستراتيجي لتطوير الإدارة المحلية في مختلف المجالات.

فيما أوضح مدير الوحدة الاقتصادية ومنسق الاستراتيجيات بالمحافظة " د.علاء سعيد " تفاصيل اللقاءات التي تم تنظيمها اليوم، وشملت عدداً من الموضوعات أهمها: عرض ملخص للمشروع متضمنًا المراحل والمخرجات، مناقشة واعتماد الرؤية والأهداف الاستراتيجية طويلة المدى، البرامج متوسطة المدى، مؤشرات قياس الأداء، التوجيه الاستراتيجي، التخطيط العمراني، الاقتصاد المحلي، الفرص الاستثمارية، التخطيط البيئي والبنية الأساسية والسكان والبعد البيئي، ومناقشة الخطوات العملية في إطار الخطة الاستثمارية طويلة الأجل.

حضر اللقاءات عدد من المختصين والاستشاريين والأساتذة التابعين لمشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية منهم: الدكتورة نهاد المغربل، الدكتور باسم فهمي، الدكتور محمد صابر، الدكتور أحمد عبد الغني، الدكتور إيهاب عقبة، الدكتور أشرف خضر، الدكتورة نادية خليفة، وغيرهم.