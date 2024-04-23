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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام بني سويف يتابع سير العمل بالقافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية

صدى البلد

التقى اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، وفد الدعوة والإعلام الديني ببني سويف التابعة لمجمع البحوث الإسلامية ، والذي ضم الشيخ رضا محمد عبدالحليم المدير العام ورئيس لجنة الفتوى والمصالحات لمنطقة وعظ بني سويف، الشيخ محمد سعيد يوسف الواعظ والمنسق الإعلامي للمنطقة ، وأعضاء القافلة (الشيخ السيد حامد عبدالرازق ، الشيخ السيد حميد السيد، الشيخ السيد محمد عوض ، الشيخ علاء محمد أمين ، الشيخ السيد رضا أحمد).

ناقش السكرتير العام سير العمل في القافلة الدعوية ، التي ينفذها البحوث الإسلامية خلال الفترة من 20 إلى 27 أبريل الجاري ، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتشمل عقد ندوات ولقاءات توعوية  بالمدارس والمعاهد الأزهرية ومراكز الشباب والوحدات المحلية  والمساجد ، تهدف إلى تعزيز  نشر الفكر الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة ودعم جهود الدولة لمحاربة الإرهاب وتسليط الضوء على الجهود التنموية  في مختلف المحالات ، بجانب مناقشة عدد من القضايا المجتمعية مثل : مكانة الوالدين في الإسلام، فضل العمل وحقوق المرأة في الإسلام ، والتسامح وأسباب المغفرة ونبذ الشحناء وغيرها من الموضوعات.

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من جهته أشار السكرتير العام  إلى توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم لمسؤولى الجهات الشريكة من الأجهزة التنفيذية ،باستمرار تقديم التيسيرات اللازمة  لاستكمال فعاليات القافلة الدعوية، التي تسهم في دعم وتعزيز خطط المحافظة في كافة المجالات التوعوية والمجتمعية والاجتماعية ، من خلال  ترسيخ مفاهيم وقيم الولاء والانتماء الوطني ونشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي الحنيف.

تسليط الضوء تصحيح المفاهيم المغلوطة كافة كافة المجالات ع البحوث الإسلامية مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشري مجمع البحوث الإسلامي ولاء نشر الفكر الوسطي المستنير نمو نشر الفكر الوسطي ندوات نطق

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