بني سويف: قطع المياه عن قرى كوم أبو خلاد والبرج بناصر.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن قطع المياه عن قريتي كوم أبو خلاد والبرج بمركز ناصر، غدا الأربعاء 24 أبريل 2024 "لمدة 12 ساعة" اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا حتى 11 مساءً وذلك لاستكمال أعمال ومشروعات مياه الشرب ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.



وقدمت الشركة اعتذارا للمواطنين عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب استكمال المشروعات لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت إلى أنه سيتم تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.