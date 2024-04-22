عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شاب تحت عجلات القطار بالواسطى شمال بني سويف

مزلقان قطار
مزلقان قطار

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات قطار بمزلقان الواسطى بمحافظة بني سويف، اثناء محاولته عبور الشريط الحديدي، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوفاة شخص دهسًا أسفل عجلات قطار بمزلقان الواسطى، شمال المحافظة، وتم التوجيه بالإنتقال على الفور لموقع البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

إصابة سائق إثر اصطدام سيارة بعمود إنارة في بني سويف

مصرع طالب صدمته دراجة بخارية في بني سويف

وبالإنتقال والفحص، تبين وفاة "محمد ع.ع" 20 عامًا، بدون عمل، مقيم مركز الواسطى، وذلك اثناء محاولته عبور الشريط الحديدي تزامنًا مع مرور القطار، وعقب إتخاذ الاجراءات اللازمة ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف جثة المتوفي إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة التي طلبت انتداب مفتش الصحة المختص تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

المركزى النيابة العام تحرر محضر بالواقعة غرفة عمليات شرطة النجدة غرفة عمليات محافظة بني سويف مستشفى الواسطي مديرية امن بنى سويف عجلات قطار اخبار محافظة بني سويف مستشفى الواسطى المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو و إل آند إم

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

تعليم بني سويف: فوز 48 مبنى مدرسي في مسابقة سيماف"SMAF" للصيانة البسيطة

نقابة معلمين بني سويف تكرم أسرة معلمة توفت إثر سقوط أسانسير بها

“خليفة ” مشرفا على عروض فرق بني سويف المسرحية بقصر ثقافة ببا

إصابة سائق إثر اصطدام سيارة بعمود إنارة في بني سويف

مصرع طالب غرقا في نهر النيل ببني سويف

مصرع طالب صدمته دراجة بخارية في بني سويف

محافظ بني سويف: استمرار تلقي طلبات التسجيل بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

العثور على جـ ثة شاب بالبحر اليوسفي في بني سويف

ترشيحاتنا

تزوير في أوراق رسمية.. إنبي يرفض تتويج الأهلي بدوري 2003

وثيقة التأمين في حالة الانتحار تثير الجدل بالبرلمان.. ونائبة: الحكومة رفضت التعديل

تكريم حفظة القرآن من مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي.. صور

الخارجية المجرية: تعامل الاتحاد الأوروبي مع الواقع في أوكرانيا يؤدي لحرب عالمية

ماكرون مخاطبا نتنياهو: فرنسا تريد وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة

الهيئة العامة للاستعلامات: مصر دمرت أكثر من 1500 نفق وعززت الجدار الحدودي مع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير عرق اللحمة بوصفة مميزة

فستان لافت.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

عصابات الهاجاناه الص.هيونية.. كيف شكلت النواة الأولى لجيش الاحتلال الإسرائيلي؟

منتشر بين الناس.. الصحة العالمية تحذر من جائحة خطيرة بسبب فيروس متوطن

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ