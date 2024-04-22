إصابة سائق إثر اصطدام سيارة بعمود إنارة في بني سويف

شهد طريق بنى سويف- إهناسيا حادث تصادم سيارة ربع نقل «بعامود إنارة وشجرة» نتج عنه اقتلاع العمود وإصابة السائق بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء أسامة حلمى، مدير أمن بنى سويف، بلاغا من قسم شرطة إهناسيا، باصطدام سيارة ربع بأحد أعمدة الإنارة وشجرة على طريق بنى سويف اهناسيا أمام ورشة نجارة، فانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى مكان البلاغ.

وتبين من الفحص أنه أثناء مرور سيارة ربع نقل على الطريق، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بأحد «أعمدة الإنارة على جانب الطريق وشجرة مجاورة لعامود الانارة»، مما نتج عنه خلعه وقطع الأسلاك الكهربائية وحدوث بعض التلفيات جاري تقديرها كما نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة بجروح وكسور متفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفي إهناسيا التخصصى لتلقى العلاج ،تم إخطار هندسة كهرباء إهناسيا، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحررمحضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.