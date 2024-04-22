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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف: الكشف على 117 مريضًا خلال قافلة طبية بقريتين في سمسطا

صدى البلد

قالت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف الدكتورة إنجي حسن، إنه تم الكشف على 117 مريضًا خلال قافلة طبية تم تنظيمها بالتعاون مع جمعية الأورمان بقريتي دشاشة وخليل بمركز سمسطا.


وأضافت وكيل الوزارة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أنه تم تنظيم هذه القافلة بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالمحافظة، منوهًا بأنه تم تنظيم القافلة وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي ببني سويف.


وأوضحت أن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من كسب قوت يومه وأسرته.


من جانبه، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان إنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بجانب صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج.


وأضاف أنه تم أيضًا إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.


وأوضح أن الجمعية نفذت بالمحافظة عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة.


وتابع أنه تم صرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية بالمحافظة وفي القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من حقيبة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.
 

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