عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد القمح داخل أحد الحقول الإرشادية باهناسيا

صدى البلد

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف،موسم حصاد محصول القمح للموسم الشتوي 2024/2023 داخل أحد حقول القمح بمركز اهناسيا.

وذلك بحضور المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة،الدكتور سعيد حماد مدير مشروع ترشيد استهلاك المياه بجهاز تحسين الأراضي التابع لوزارة الزراعة ،المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية،الأستاذ ناصر سيف النصر  رئيس مركز ومدينة اهناسيا ، الأستاذ هاني الجويلي رئيس مركز مدينة بني سويف.


جاء ذلك خلال تجوله" اليوم" داخل أحد الحقول الإرشادية بعزبة الديري /زمام قرية النويرة،حيث هنأ  المحافظ المرازاعين  ببدء موسم الحصاد،والشكر على ما قدموه خلال  الموسم الماضي،متنميا أن يكون هذا الموسم خير وبركة ونماء على مزارعي مصر ، منوهاً وأن الدولة بمؤسساتها و أجهزتها لا تألو جهداً في الاهتمام بالمزارعين،وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، وحتى توريد المحصول وتسلم المستحقات المالية

وأشار المحافظ إلى أن  بني سويف أصبحت خلال الفترة الماضية من المحافظات السباقة  التي تعتمد على تطبيق أحدث الطرق  العلمية في الزراعة، لاسيما مع وجود مركز بحوث سدس والذي يقوم علماؤه وباحثوه بدور كبير في استنباط سلالات من التقاوي عالية الإنتاجية،ومقاومة للآفات والتغيرات في الأحوال الجوية،بما يسهم في خطة الدولة التي تستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الأستراتجية وتقليل الاستيراد،خاصة في ظل الظروف والتحديات علي المستوى الداخلي والإقليمي والدولي مما يستلزم منا جميعاُ التعاون والتضافر  لعبور أي أزمات وتحديات لتجسير الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي وهو ما  يعتمد في المقام الأول على وعي ووطنية المزارعين وبالتالي قيامهم بتوريد أكبر كميات  للصوامع والشون الحكومية.

بني سويف: الكشف على 117 مريضًا خلال قافلة طبية بقريتين في سمسطا

تعليم بني سويف: فوز 48 مبنى مدرسي في مسابقة سيماف"SMAF" للصيانة البسيطة

 

ونوه المحافظ عن تكليفاته للقائمين على منظومة التوريد بتوفير كافة التيسيرات اللازمة أمام المزارعين والموردين بالشون وصوامع التخزين، والالتزام بالخطة التي وضعتها المحافظة في هذا الشان.

وشدد، على تعزيز التواصل الدائم مع  غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية السبع ، لتذليل كافة العقبات أولا بأول،مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق بسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، ، وإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة ، وآليات التعامل الفعال مع أية مواقف طارئة

من جانبه أضاف وكيل الزراعة :أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح للموسم الشتوي 2023/2024 ،قد بلغت 120 ألف فداناً على مستوى مراكز المحافظة ، وأن الحقل الإرشادي "الذي يشهد افتتاح موسم الحصاد "تم تنفيذه ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية،والذي يتميز بالعديد من المزايا منها : ترشيد الاستهلاك في معدلات الري بنحو 20% من المياه ،وزيادة الإنتاجية والتفريع،خاصة وأن الحقل تم تسويته بالليزر بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي.

 وأشار إلى جهود المديرية بالتنسيق مع الري في تنظيم العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين لتوعيتهم بأفضل أساليب الزراعة والري بما يساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وكذا توعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون

فيما أشار وكيل مديرية التموين إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة والمرور الميداني  لإحكام الرقابة على حركة تداول الأقماح ، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للتفتيش على الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة لمنع أي تداول للقمح بشكل غير قانوني ، حيث تم تجهيز مواقع الاستلام والتخرين على مستوى المحافظة بطاقة استيعابية تزيد عن 250 ألف طن منها (4 صوامع بطاقة  155 ألف طن + 100 ألف طن  بالشون) ومنوهاً عن وجود خطة لتوزيع الكميات المتوقع إنتاجها علي سعات التخزين  بكل مركز مع مراعاة البعدين المكاني والـزمني، والإعلان عن أسعار  القمح بدرجاته الــ 3 والاشتراطات والضوابط الفنية وبعد صدور قرار الوزارة  بتحديد سعر التوريد 2000جنيه للأردب زنة 150كجم  درجة (نظافة 23.5)، 1950 جنيه للأردب زنة 150كجم  درجة (نظافة 23)، 1900 جنيه للأردب زنة 150كجم  درجة (نظافة 22.5)

 

cc99beb7-dde7-4dea-bd58-7c9416e6b995
cc99beb7-dde7-4dea-bd58-7c9416e6b995
6358795b-93b5-482c-b5ef-4c13da3eb873
6358795b-93b5-482c-b5ef-4c13da3eb873
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أمل المستحقات المستحقات المالية ترشيد استهلاك المياه خلال الموسم الماضي حصول القمح حصاد محصول القمح رئيس مركز ومدينة محافظ بني سويف مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين مديرية التموين والتجارة محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

مفاجأة حوّل طقس الأيام المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

سقوط سيارة من أعلى الكوبري.. نجاة ركاب مترو روض الفرج من كارثة.. صورة

قرار عاجل من الرئيس بشار الأسد بشأن وزارة الإعلام السورية

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة

نقابة معلمين بني سويف تكرم أسرة معلمة توفت إثر سقوط أسانسير بها

ترشيحاتنا

الشاهد الثاني في "رشوة الري": تقرير معهد الإنشاءات كشف عدم صلاحية الخرسانة

4 قرارات لرئيس الحكومة تغير نظام الإفراج الجمركي عن البضائع|التفاصيل الكاملة

مقابر جماعية جديدة.. الأمم المتحدة: تدمير أكبر مجمعين طبيين في غزة "مرعب"

احترسي.. أسباب خطيرة وراء حدوث متلازمة موت الرضع

الرئيس الإيراني: لن يتبقى شيء من إسرائيل إذا هاجمت أراضينا

وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2024.. ورسالة عاجلة للطلاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسكندرية للفيلم القصير يشكل لجنة تحكيم نسائية احتفالا بالدورة العاشرة

وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2024.. ورسالة عاجلة للطلاب

في خطوات بسيطة .. كيف تحتوي غضب زوجتك ؟

من العبور للتنمية.. القوات المسلحة تقود جهود التنمية في سيناء|انفوجراف

فيديو

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ