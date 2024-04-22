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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم بني سويف: فوز 48 مبنى مدرسي في مسابقة سيماف"SMAF" للصيانة البسيطة

مديرية تعليم بني
مديرية تعليم بني سويف

أعلنت مديرية التعليم  ببني سويف عن فوز 48 مبنى مدرسي بالإدارات التعليمية بالمحافظة  والذي يضم أكثر من 90 مدرسة في مسابقة سيماف (SEMAF) ضمن مشروع الصيانة البسيطة والممول من بنك التعمير الألماني والتي تنظمها وحدة دعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام السابع بتمويل بنك التعمير الألماني، حيث وصل إجمالي مبلغ الجوائز  330 ألف جنيها توزع على المدارس الفائزة  لأعمال الصيانة البسيطة وتختلف الجائزة من مدرسة لأخرى بحسب عدد الفصول واعداد التلاميذ بها وفقاً لاحتياجات كل مدرسة لخدمة أعمال الصيانة البسيطة والنظافة بالمدرسة بشكل أساسي.


من جهته وجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم مسؤولى قطاع التربية والتعليم بالاستفادة  من جوائز تلك المسابقة ، التي تعتبر نافذة  إضافية لتوفير تكاليف أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس الفائزة ، وفي نفس الوقت دعما وتشجيعا   للامركزية المدارس التي تقوم بعمل متميز في مجال الصيانة والنظافة والتي تنظم عمليات الصيانة والنظافة بطريقة منهجية وتشاركية بالتعاون مع مجلس الأمناء.

 

حيث أوضح الأستاذ هاني عنتر وكيل التعليم،أن المسابقةتستهدف المدارس الحكومية الرسمية بمرحلة التعليم الأساسي ويتم تنفيذها سنوياً من خلال وحدة دعم اللامركزية بالمديرية ، وشارك فيها 246 مدرسة على مستوى إدارات التعليم واسفرت عن فوز 90 مدرسة، بواقع 10 مبان تضم    16 مدرسة باهناسبا ، و 10 مبان تضم 14 مدرسة بالفشن ، و 8 مبان تضم 17 مدرسة بإدارة ببا ، و 8 مبان تضم 21 مدرسة بناصر ، و 7 مبان تضم 12 مدرسة بالواسطى و 5 مبان تضم 10 مدارس بسمسطا،موجهاً التهنئة للمدارس الفائزة في المسابقة متمنيا لهم التوفيق ومواصلة العمل الجاد لخدمة المنظومة التعليمية.

 

فيماأضاف الأستاذ عمر سيد مدير عام الشؤون المالية بأن إجمالي عدد المدارس المشاركة في المسابقة 246 مدرسة خلال 48 مبنى مدرسي سوف تستفيد من المبلغ المخصص لها في أعمال الصيانة البسيطة والذي يصل إلى 330 ألف جنيها توزع على 90 مدرسة فائزة في المسابقة بنسب مختلفة حسب اعداد التلاميذ وعدد الفصول.

 

ومن جانبه أشار الدكتور محمد حسين مسؤول اللامركزية بالمديرية بأن المسابقة تستهدف المدارس الحكومية الرسمية بمرحلة التعليم الأساسي ( ابتدائي ، اعدادي) ورياض الأطفال في حالة تواجدها في المبنى المدرسي.

 

 مضيفاً بأن اختيار المدارس الفائزة  تم وفق معايير محددة من خلال ثلاث مستويات ، الأول نظافة المبنى المدرسي وحالة الأبواب والشبابيك ومقاعد التلاميذ والمعامل وتوافر معدات النظافة ومشاركة مجلس الأمناء في عمليات الصيانة وفي حالة تساوي الدرجات يتم اللجوء لمعايير المستوى الثاني ومنها التقدم للاعتماد التربوي وتوفير موارد إضافية بواسطة مجلس الأمناء وتوافر حديقة مستغلة وهل مدرسة مشتركة ثم موقع المدرسة ريف أو حضر وعند تساوي الدرجات بعد إضافة درجات المستوى الثاني يتم اللجوء إلى معايير المستوى الثالث المتمثلة في الإنجازات المتميزة لمجلس الأمناء وتواجد الأنشطة الصيفية والمبادرات بالمدرسة.

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