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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لضبط الأسواق.. سكرتير عام بني سويف يشرف على حملة للجنة حماية المستهلك

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

قامت لجنة حماية المستهلك تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بجولة على الأسواق والمحلات والمطاعم والمخابز البلدية والسياحية وأماكن تداول السلع بدائرة مركز ومدينة ناصر، للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري.

وضمت اللجنة، كلا من علي يوسف رئيس المدينة، وماجد رمضان نائب رئيس المدينة، والدكتور أحمد عبدالعظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، وأحمد دهشان مدير فرع حماية المستهلك ببني سويف، الدكتور سامي الدهشورى الطب البيطرى، ومسؤولي التموين والعمل والإشغالات.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

 

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اطمأن السكرتير العام المساعد "خلال زيارته لعدد من الهابيرات والمحلات "على توافر السلع ،خاصة الأساسية،وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، فيما تم تحرير بعض المحاضر لمخالفات بالمخابز شملت عدم وجود ميزان ونقص في وزن الرغيف ، بجانب تحرير محاضر لمنشآت طبية خاصة لوجود مخالفات ( مركز علاج طبيعي و3عيادات خاصة ) والسير في استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

 

السلع الغذائية بأسعار مناسبة السكرتير العام المساعد القافلة الدعوية الغش التجاري بني سويف ببنى سويف بأسعار مناسبة غنيم محافظ بنى سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مواجهة الغش التجاري مواجهة الغش نائب رئيس المدينة مى الدهشوري

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