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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 26 مخالفة ضمن أعمال الموجة الـــ22 لإزالة التعديات

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام  العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 22  لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى إزالة 26 حالو تعد ( 25 حالة على مساحة 20 قيراطاً أرض زراعية + حالة واحدة على مساحة 75 متر حرم الصرف )، وذلك بعد مرور 3 أيام على بدء المرحلة الثالثة التي انطلقت 20 أبريل الجاري، بالتنسيق بين كافة الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية

وأشار المحافظ إلى تكليفاته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية والأمنية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ، وخاصة أيام العطلات الرسمية،مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة،وذلك وفق البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة

تجدر الإشارة إلى  أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر "يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى  16 فبراير الماضي" وتم خلالها إزالة 240 حالة "، وبعدها المرحلة الثانية من 24 فبراير إلى 15 مارس الماضي وتم خلالها  إزالة 222 حالة ، وتختتم بالمرحلة الثالثة " الحالية " التي تستمر حتى يوم  9 مايو 2024.

الدكتورمحمد هاني غنيم التواصل الدائم تنس بني سويف بمراكز المحافظة صور ا سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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