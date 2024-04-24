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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود بني سويف في الرقابة على الأسواق ومنع الغش

الرقابة على الأسواق
الرقابة على الأسواق

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة بني سويف في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

وفي هذا الشأن قامت لجنة حماية المستهلك ،تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بجولة على الأسواق والمحلات والمطاعم والمخابز البلدية والسياحية وأماكن تداول السلع بدائرة مركز ومدينة ناصر ،للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري ، وذلك في حضور الأستاذ علي يوسف رئيس المدينة ، الأستاذ ماجد رمضان نائب رئيس المدينة، الدكتور أحمد عبدالعظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، الأستاذ أحمد دهشان مدير فرع حماية المستهلك ببني سويف، الدكتور سامي الدهشورى الطب البيطرى،ومسؤولي التموين والعمل والإشغالات.

واطمأن السكرتير العام المساعد "خلال زيارته لعدد من الهابيرات والمحلات "على توافر السلع ،خاصة الأساسية ، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، فيما تم تحرير بعض المحاضر لمخالفات بالمخابز شملت عدم وجود ميزان ونقص في وزن الرغيف ، بجانب تحرير محاضر لمنشآت طبية خاصة لوجود مخالفات ( مركز علاج طبيعي و3عيادات خاصة ) والسير في استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

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1000112782
وزارة التنمية المحلية محافظة بني سويف الرقابة على الاسواق ومنع الغش

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