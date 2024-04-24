إصابة شخصين فى حريق منزل بالقليوبية

شهدت منطقة أرض الجمال بمدينة الخانكة بالقليوبية نشوب حريق بمنزل وأسفر عنه انهيار جزئي ببلكونة المنزل وإصابة سيدة وشخص مسنين بحروق متفرقة بالجسم جري نقل المصابين لمستشفي الخانكة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بمنزل بمنطقة أرض الجمال بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية وأسفر ذلك عن انهيار جزئي ببلكونة المنزل.



وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق وتم الدفع بسيارتي إطفاء وسيارتي إسعاف وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة حيث أسفر الحريق عن انهيار جزئي ببلكونة المنزل، وإصابة كلا من "هانم شعبان كرم، 62 سنة، بنزيف وحروق متفرقة بالجسم، و"عباس محمد إبراهيم"، 80 سنة، بحروق من الدرجة الأولى وجرى نقل المصابين لمستشفي الخانكة لتلقي العلاج، وكشفت التحريات الأولية أن الحريق نشب بسبب تسرب غاز.