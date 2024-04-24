عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

سيلين ديون
سيلين ديون

خرجت النجمة العالمية سيلين ديون عن صمتها للحديث عن مرضها لأول مرة وذلك فى مقابلة مع مجلة "فوج" الفرنسية.

وأشارت سيلين ديون التى تبلغ من العمر 56 عاما : أنها تتبع "علاجا رياضيا وجسديا وصوتيا" خمسة أيام في الأسبوع تعمل خلالها على جسدها وصوتها.

وأضافت سيلين ديون: إن الأمور تسير على ما يرام، لكن الأمر يتطلب عملا كثيرا".

واوضحت سيلين ديون: "لم أنتصر على المرض، فهو لا يزال بداخلي وسيبقى دائما وآمل أن تتوصل الأبحاث العلمية إلى علاج شافٍ له، لكن علي أن أتعلم كيف أتعايش معه".

وعن عودتها إلى الغناء على المسرح : "لا أعرف.. جسمي سيخبرني".

يذكر أن المغنية العالمية سيلين ديون أعلنت عبر حسابها عبر “إنستجرام”، عن اصابتها بمرض نادر جدا وهو متلازمة الشخص المتيبس، وبسبب هذا المرض الذي يترجم بتصلّب تدريجي للعضلات، أصبحت سيلين ديون تعاني صعوبات في المشي، فيما منعها الاضطراب أيضا من “استخدام أوتارها الصوتية” بالطريقة التي ترغبها، بحسب المغنية.

متلازمة الشخص المتيبس هو اضطراب عصبي نادر جداً يصيب 1 من كل مليون شخص، ويتميز بالجمود والتيبس التدريجى للمريض.

ويصيب التيبس أولا عضلات الجذع مع انقباضات، ما يؤدي إلى تشوهات وضعية، والألم المزمن، والإعاقة الحركية والظهر المنحني.

هذا المرض النادر للغاية، يصيب حالة إصابة واحدة من بين مليون شخص، وينتشر بين النساء، حيث إن عدد المصابات به ضعف عدد الرجال، وتظهر أعراضه في أي عمر، لكنه يظهر في عمر 30 و60 سنة. 

النجمة العالمية سيلين ديون سيلين ديون متلازمة الشخص المتيبس مجلة فوج أعمال سيلين ديون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

2.4 مليون يورو.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

موضوعات متعلقة

ابنة سوسن بدر تخطف الأنظار فى احتفالية مركز راشد.. صور

نقل فنانة عربية شهيرة إلى المستشفى بعد إصابتها بأزمة صحية شديدة

هشام ماجد يكشف تفاصيل جديدة حول فيلمه فاصل من اللحظات اللذيذة

بالسعودية.. هشام ماجد يتفوق على علي ربيع في الموسم السينمائي

إيرادات الأفلام.. عمرو يوسف يتفوق على الجميع وصدمة على ربيع وبيومي فؤاد

يخضع لعملية بالقلب.. تطورات الحالة الصحية للفنان تامر ضيائى

محمد رمضان: XENO اليابانية تخصص جزء من أرباحها لأطفال فلسطين

نجم شهير يلجأ إلى طبيب بعد إصابته في العمود الفقري.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رسميًا... تعرف على تفاصيل أطول إجازة في العام للطلاب والموظفين

اعتدى عليها وهي ميتة.. ننشر صورة المتهم بواقعة «جانيت» طفلة مدينة نصر

تأجيل محاكمة المتهمين بقت.ل طبيب التجمع

إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف ؟

بينها عقاقير ضغط وسكر ومضادات حيوية.. زيادة أسعار 31 صنف أدوية بالسوق المحلية لهذا السبب

تعليق ناري لـ عمرو الدرديري بشأن إيقاف القيد بنادي الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب وراء إصابة الأطفال الرضع بالصفرا بعد الولادة.. فما هي؟

مكشوف البطن.. إيمان العاصي تثير الجدل بظهورها

ابنة سوسن بدر تخطف الأنظار فى احتفالية مركز راشد.. صور

تكريم نجوم الفن في احتفالية لأصحاب الهمم.. صور

فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ