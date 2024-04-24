جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

خرجت النجمة العالمية سيلين ديون عن صمتها للحديث عن مرضها لأول مرة وذلك فى مقابلة مع مجلة "فوج" الفرنسية.

وأشارت سيلين ديون التى تبلغ من العمر 56 عاما : أنها تتبع "علاجا رياضيا وجسديا وصوتيا" خمسة أيام في الأسبوع تعمل خلالها على جسدها وصوتها.

وأضافت سيلين ديون: إن الأمور تسير على ما يرام، لكن الأمر يتطلب عملا كثيرا".

واوضحت سيلين ديون: "لم أنتصر على المرض، فهو لا يزال بداخلي وسيبقى دائما وآمل أن تتوصل الأبحاث العلمية إلى علاج شافٍ له، لكن علي أن أتعلم كيف أتعايش معه".

وعن عودتها إلى الغناء على المسرح : "لا أعرف.. جسمي سيخبرني".

يذكر أن المغنية العالمية سيلين ديون أعلنت عبر حسابها عبر “إنستجرام”، عن اصابتها بمرض نادر جدا وهو متلازمة الشخص المتيبس، وبسبب هذا المرض الذي يترجم بتصلّب تدريجي للعضلات، أصبحت سيلين ديون تعاني صعوبات في المشي، فيما منعها الاضطراب أيضا من “استخدام أوتارها الصوتية” بالطريقة التي ترغبها، بحسب المغنية.

متلازمة الشخص المتيبس هو اضطراب عصبي نادر جداً يصيب 1 من كل مليون شخص، ويتميز بالجمود والتيبس التدريجى للمريض.

ويصيب التيبس أولا عضلات الجذع مع انقباضات، ما يؤدي إلى تشوهات وضعية، والألم المزمن، والإعاقة الحركية والظهر المنحني.

هذا المرض النادر للغاية، يصيب حالة إصابة واحدة من بين مليون شخص، وينتشر بين النساء، حيث إن عدد المصابات به ضعف عدد الرجال، وتظهر أعراضه في أي عمر، لكنه يظهر في عمر 30 و60 سنة.