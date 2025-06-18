صرخات واستغاثات أهالي السيدة زينب بعد انهيار عقار سكني .. شاهد

تداولت مقاطع فيديو للمواطنين المتضررين من انهيار عقار سكني بمنطقة السيدة زينب، وسط صرخات واستغاثات الأهالي إثر هذه الواقعة.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع استغاثات سكان العقار، وانهالت التعليقات بالدعوات لهم على مصابهم الأليم.

وانتشلت الأجهزة الأمنية في القاهرة جثة سيدة من أسفل أنقاض عقار السيدة زينب المنكوب وجار البحث عن باقي سكان العقار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بانهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق في منطقة السيدة زينب.

وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة بسيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث وجرى البحث عن سكان العقار أسفل الأنقاض.

وفرضت الأجهزة الأمنية بالقاهرة كردوناً أمنياً بمحيط الحادث في شارع قدري بمنطقة السيدة زينب ويتم البحث عن ناجين أسفل العقار.