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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

30 يوما.. معهد الفلك: الخميس 26 يونيو غرة محرم وبداية العام الهجري

المعهد القومي للبحوث الفلكية
المعهد القومي للبحوث الفلكية
أ ش أ

قال القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور طه توفيق رابح، إن غرة شهر محرم للعام الهجري الجديد 1447 ستوافق فلكيا يوم الخميس 26 يونيو الحالي، وعدة الشهر ستكون 30 يوما.

موعد ميلاد هلال شهر محرم

وأشار رابح إلى أن هلال شهر محرم سيولد مباشرة في تمام الساعة الثانية عشرة والدقيقة 33 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الأربعاء 29 من ذي الحجة 1446 الموافق 25 يونيو (يوم الرؤية).

وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 20 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (21 - 29 دقيقة)، مضيفا أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية سيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس مددا تتراوح بين (9 - 36 دقيقة). 

رئيس المعهد القومي لبحوث الفلكية الهلال الجديد

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