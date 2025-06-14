أجمل عبارات ورسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1447.. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة

رسائل وعبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1447 لعلها من أفضل ما نهدي به الأحبة والأهل في عام هجري جديد ، حيث يزداد الطلب على أجمل عبارات تهنئة بالسنة الهجرية 1447، ويجوز شرعاً أن نرسل للحبيب والصديق تهنئة بالعام الهجري الجديد 1447 ، فالإسلام حث على التعايش و التهنئة ومحبة والؤلفة بين الناس، وأكد العلماء في حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد أنه لا مانع شرعا وهجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- حدث تاريخي، وبداية عام هجري جديد علينا أن نفرح به ونرسل برقيات التهاني والرسائل بالعام الهجري الجديد 1447.

أجمل رسائل تهنئة بالعام الهجري الجديد 1447

تهنئة من القلب بالعام الهجري الجديد، بكل الحب أرسلها لكم وأدعو الله أن يجعل عامكم خير عام.

إلى من أحبه قلبي، عام هجري جديد سعيد وأمل جديد وفرحة تملأ جوانب قلبك وتجعل كل أيامك عيد

نودع عام قديم ونستقبل عام هجري جديد، عسى الله أن يرزقك فيه كل الخير.

اللهم اجعل العام الهجري الجديد 1447 عاماً كله أمل وتفاؤل بأن القادم أفضل بإذن الله.

كل عام وأنتم بخير والعام القادم تكونون في أفضل حال في العام الهجري الجديد 1447.

العام الهجري الجديد 1447 طفل يولد ويحمل معه الأمل بأن غداً أفضل، عامكم سعيد مبارك.

اللهم بارك هذا العام الهجري الجديد 1447 هجريا، واجمع لكم فيه من كل الخير والرزق

لدي كلمتين اقولها للغاليين كل عام وانتم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.

هلا العام الهجري الجديد 1447 عساه يجعلك دائماً سعيد يا أغلى الناس.

عام هجري جديد مليء بالحب والطمأنينة والسكينة والسلام لكل الأحبة.

تهنئة بالعام الهجري الجديد للحبيب



باقة من الورود بقدوم السنة الجديدة الهجرية معطرة بالعود لك يا صاحب الجود.

كل عام هجري وصحيفتك أحسن عملًا وقلبك أكثر صفاءً ولسانك أكثر رطبًا بالدعاء لي.

أهديك الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك بقدوم عام 1447 هجرية وأيامه.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس ياللي غلاك ماله قياس كل عام وأنت أسعد ناس.

كل عام هجري وأنت بخير وصحة وسعادة وكل من تحب، عام ميلادي سعيد.

كلها ساعات عام هجري يبقى فات وآخر آت وتداوم على الصلوات عام هجري سعيد 1447 هجريا.

رسائل تهنئة راس السنة الهجرية الجديدة



استقبلوا عامكم الهجري الجديد بالتوبة.. وأروا الله من أنفسكم خيرًا.. فكم من مستقبل يوم لا يستكمله.

تبدأ سنة جديدة بنفس هنيئة ونتمني كل حاجه جديدة نتفائل فيه بحياة سعيدة.

كل عام والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي سكناك.

عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر.

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.

دعاء تهنئة بالعام الهجري الجديد 1447

الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير .. وهذا عام هجري جديد قد أقبل و سنة جديدة قد أقبلت.

نسألك خير هذه السنة العام الهجري الجديد 1447 ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها وشغلها، فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنى وأستغفرك اللهم فاغفر لى ما فعلته فى هذه السنة مما نهيتنى عنه ولم ترضه.

اللهم إنى أعلم قدرتك على عقوبتى وأعلم دعوتك لى إلى التوبة من بعد جرأتى على معصيتك فتقبل توبتى

وأسألك اللهم يا كريم يا تواب يا ذا الجلال والإكرام ان تتقبل منى ولا تقطع رجائى منك في هذا العام الهجري الجديد 1447 وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللهم إن هذه سنةٌ جديدةٌ، فأسألك فيها العصمة من الشيطان، والقوة على هذه النفس الامّارة بالسوء والإشتغال بما يقرّبني إليك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا عماد من لا عماد له، يا ذخيرة من لا ذخيرة له، يا حرز من لا حرز له يا غيّاث من لا غيّاث له، يا سند من لا سند له، يا كنز من لا كنز له، يا حسن البلاء، يا عظيم الرجاء، يا عزّ الضعفاء، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا مُنعم، يا مجمّل، يا مفضّل، يا مُحسن، أنت الذي سجد لك سواد الليل، ونور النهار، وضوء القمر، وشعاع الشمس، ودوّي الماء، وحفيف الشجر، يا الله، لا شريك لك .. اللّهم اجعلنا خيرًا ممّا يظنون،واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تؤاخذنا بما يقولون.

تهنئة بالعام الهجري الجديد 1447 لصديقتي

مع حلول العام الهجري الجديد، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تنعموا بالخير والصحة والسلام والسعادة.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول رأس العام الهجري الجديد، أعادها الله عليكم بالخير والبركات.

نسأل الله أن يكون هذا العام الهجري عام فاتحة خير ونصر للإسلام والمسلمين.

بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، أبعث لكم أحر التهاني وأطيب الأماني.

كل عام وأنتم أقرب إلى الله، عام هجري مبارك عليكم وعلى جميع أحبابكم.

أتمنى لكم عام هجرية جديدة مزدهرة ومباركة، وأتمنى لكم عامًا ناجحًا ومثمرًا.. عام هجري سعيد.

أسأل الله أن يجعل هذا العام مليئ بالخيرات والبركات، وأن يحقق لكم فيها ما تتمنوا.

- في ذكرى هجرة المصطفى، نجدد العهد والوعد، ونرسل إليكم أسمى التهاني.

دعاء بداية العام الهجري الجديد



في بداية عام هجري جديد، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب".

يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، ويا محول الحال والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال هذه سنة جديدة، وأنت مالك الملك، أسألك خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها ، وأستكفيك مؤونتها و شغلها يا ذا الجلال والإكرام واجعلها سنة خير وبركة وفرح على جميع المسلمين.

اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوما لنا فيه بالعفو والغفران، واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظة وأنتم من الذنوب تائبون وبرضا الله من الفائزينن اللهم عام جديد بلا حزن وبلا ألم، عام جديد بدون فقدان اهلي واحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من احب.

دعاء العام الهجري الجديد

اللهم إني أسألك بك وأقسم عليك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي يا أرحم الراحمين، اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في ابتدائها عملا يقربني إليك زلفى غير تضرعي إليك فاسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك، وألزمني الاخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك.

اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، وأرغب إليك أن تحفظ علي فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء بداية العام الهجري مكتوب



لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني، وأنا مسلم".. اللهم اعصمنا بدينك، وطواعيتك، وطواعية رسولك، وجنبنا حدودك".

اللهم اجعلنا نحبك، ونحب ملائكتك، وأنبياءك، ورسلك، ونحب عبادك الصالحين".. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك، وإلى أنبيائك، ورسلك، وإلى عبادك الصالحين".. اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة".

اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم".. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.. اللهم اهدنا بالهدى، وزينا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى".

اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا".

هل يجوز التهنئة بالعام الهجري الجديد؟

قالت دار الإفتاء، إن التهنئة بقدوم العام الهجري مستحبة شرعًا؛ لما فيها من إحياء ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وما فيها من معان سامية وعبر نافعة، وقد حث الشرع على تذكر أيام الله وما فيها من عبر ونعم، كما أنه بداية لعام جديد، وتجدد الأعوام على الناس من نعم الله عليهم التي تستحب التهنئة عليها.

بداية العام الهجري في أول شهر المحرم ليس هو يوم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قد يُظَنُّ؛ بل كانت هجرته صلى الله عليه وآله وسلم في ربيع الأول، وإنما كان العزمُ على الهجرة والاستعداد لها في استهلال المحرم بعد الفراغ من موسم الحج الذي وقعت فيه بيعة الأنصار.

حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد

التهنئة برأس العام الهجري استحضار للعديد من المعاني التي يجوز شرعًا التهنئة عليها؛ ومنها:

- الامتثال للأمر القرآني بتذكر أيام الله تعالى، وما فيها من نعم وعبر وآيات؛ قال تعالى: «وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ» [إبراهيم: 5]، والهجرة يوم عظيم من أيام الله تعالى، ينبغي أن يتذكره ويسعد به البشر كلهم؛ لأن الهجرة كانت البداية الحقيقية لإرساء قوانين العدالة الاجتماعية، والمساواة بين البشر، وإقرار مبدأ المواطنة بين أبناء الوطن الواحد مع اختلاف العقائد، والتعايش والسلام ونبذ العنف.

- تذكر نصر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة على مشركي مكة، بأن يسر له أمر الانتقال إلى المدينة والدعوة إلى الله فيها وحفظه من إيذاء المشركين، وانتقل بذلك من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة، مما كان سببًا لنصرة الإسلام وسيادته؛ قال تعالى: «إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا» [التوبة: 40]، وقد تقرر أن التهنئة إنما تكون بما هو محل للسرور، ولا شيء يسر به المسلم قدر سروره بيومِ نصرِ الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

رأس السنة الهجرية بداية لعام جديد، وتجدد الأيام وتداولها على الناس هو من النعم التي تستلزم الشكر عليها؛ لأن الحياة نعمة من نعم الله تعالى على البشر، ومرور الأعوام وتجددها شاهد على هذه النعمة، والتهنئة عند حصول النعم مأمور بها.