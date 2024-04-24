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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر على أعتاب نقلة اقتصادية ضخمة بعد تحركات الرئيس بقطاع النقل

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودا هائلة لجذب الاستثمارات العربية والدولية لمصر وفق خطة محددة وواضحة.

ولفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توافر الكثير من الفرص الاستثمارية في مصر، والدليل صفقة مشروع رأس الحكمة الضخمة وغيرها من عشرات المشاريع والفرص، مشيراً إلى بحث الرئيس السيسي الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل.

وأشار نائب الإسكندرية، إلى أن بحث الرئيس السيسي الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل، واطلاعه على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية، وإعادة تأهيل وتطوير خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، فضلاً عن مشروعات إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، يؤكد على الخطوات المصرية الجادة في هذا الشأن.

وأضاف أن متابعة السيسي كذلك جهود الحكومة الهادفة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل فى مصر، من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وجذب استثمارات خارجية فى هذا المجال، يؤكد إقدام الدولة بقوة في هذا المجال والتحرك لجذب الاستثمارات.

واختتم النائب الصافي عبد العال، أن مجال النقل في مصر والصناعات المرتبطة به مجال واعد، وجذب الاستثمارات من خلاله ستوفر آلاف من فرص العمل وتحقق نقلة اقتصادية للبلاد في الجمهورية الجديدة.

السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب النواب النائب الصافي عبد العال

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