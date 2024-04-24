القسام: المقاومة مازالت على العهد باقية.. وتوجه نداء للجميع

في ظل الحرب المستعرة..

أكد الناطق العسكري باسم كتاب القسام الجناح للعسكري لحركة حماس ابوعبيدة أن المقاومة مازالت على العهد باقية مابقي الزيتون

وقال ابوعبيدة؛ في بيان له "في ظل الحرب المستعرة على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وسط تواطأ عربي عالمي وصمت المجتمع الدولي وترك اهلكم في فلسطين يواجهون عدوهم وحدهم بأبسط انواع السلاح أمام اعتى ترسانة عسكرية.

وأضاف : فإن وقفوا متفرجين فلا تقف أنت متفرج وابذل ماتستطيع لمساندة الأقصى ولتكن من الصادقين كما وصفهم الله، وادعم المقاومة في غزة بما يعينك الله به

وختم : لدعم حركة المقاومة الاسلاميةحماس ، يرجى إرسال الأموال عبر المعلومات التالية

1: عملة Usdt

2 : شبكة TRC20

3 : رابط المحفظة ⭐

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او تواصل عبر حساب تيليكرام : @ASDTYO23 ☑

وانه لجهاد نصر او استشهاد "