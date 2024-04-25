يسرا اللوزي تكشف كواليس تصوير مسلسل "صلة رحم"|فيديو

قالت الفنانة يسرا اللوزي :" كنت مرتاحة أول خمس حلقات في مسلسل صلة رحم من الميك اب وكنت حاسة الموضوع صعب أوي".

وأضافت اللوزي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية،:" كنت بخرج من تحدي في المسلسل لتحدي أصعب وبالرغم من كده كنت متحمسه أعرف أيه اللي هتواجهه بعد كده خاصة أن السيناريو مكنش اتكتب كله كان بيتكتب واحنا بنصور"

وعلقت :"أ نا أدركت جوانب جديدة وأنا بصور وعشت كل اللي عاشه الجمهور من مفاجاءات لدرجة أني كنت بقعد مع استاذ عبيه بقوله ايه اللي هيحصل بعد كده يقولي هتعمل كده وكده أقوله معقول"

وقالت اللوزي :"حبيت الموضوع والدور جداً وحبيت الطاقة الإيجابية وأن مفيش ضغينة والتكامل اللي كان موجود من مخرج ومؤلف وممثلين حمسني أني أتقن الدور"