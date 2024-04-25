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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رامي ربيعة: نلعب على هدف واحد وهو التتويج بدوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

شارك اللاعب أحمد حسن تصريحات رامي ربيعة خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مازيمبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال رامي ربيعه :"نتيجة الذهاب خادعة وليست جيدة كما يظن البعض خاصة وأن استقبال أي أهداف في العودة يصعب من الأمور".

وأكمل :"نلعب علي هدف واحد وهو استكمال البطولة بنجاح من أجل التتويج بدوري أبطال إفريقيا".

واضاف:"الجماهير تنتظر منا حصد جميع البطولات وليس دوري أبطال أفريقيا فقط.. هذا هو قدر الأهلي الذي ينافس علي كل البطولات".

وأختتم:"نخوض المباريات بروح قتالية ونبحث عن تقديم أفضل ما لدينا داخل الملعب من أجل الفوز وإسعاد الجماهير".

 

 

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