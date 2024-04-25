هيئة التعمير: مساحة الرقعة الزراعية في سيناء تتعدى 700 ألف فدان.. فيديو

هنأ الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الشعب المصري والقوات المسلحة بعيد تحرير سيناء ، قائلا :" القطاع الزراعي شهد خلال العشر سنوات الماضية طفرة لم تحدث من قبل ".

وتابع الشحات ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية " الحياة"، أن العالم يشهد عددا من المتغيرات فكان لابد أن يكون الملف الزراعي من العوامل المتأثرة بهذه التغيرات، والقطاع الزراعي حمى الدولة المصرية من التقلبات السياسية بدءا من كورونا وحتى الازمة الروسية الاوكرانية .

وواصل: خطة الدولة السياسية السنوات الماضية كانت عبارة عن تحقيق أقصى استفادة من وحدة المياه ووحدة الارض، وزيادة الانتاج الزراعي .

وأكمل: مساحة الرقعة الزراعية في سيناء تتعدى ٧٠٠ ألف فدان، منها ٢٠٠ ألف فدان تتم زراعتها حاليا .

وواصل: تم تحديد أجود انواع المحاصيل التي ستتم زراعتها والمناسبة للارض السيناوية بالتنسيق مع الباحثين لتصنيف التربة .

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