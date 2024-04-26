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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى حجيج: ثقتنا كبيرة في عراقة الأهلي ونجاح بطولة إفريقيا لكرة الطائرة سيدات

‏بشرى حجيج
‏بشرى حجيج

‏بشرى حجيج، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة عبرت عن سعادتها باستضافة النادي الأهلي لبطولة إفريقيا للسيدات، ‏بعد ‏النجاح الكبير الذي حققته بطولة الرجال في نسختها الـ45 على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.‏


وخلال كلمتها بافتتاح البطولة قالت: باسم الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للنادي الأهلي الذي ‏نجح ‏في تنظيم بطولة الرجال بصورة حققت نجاحا منقطع النظير، وثقتنا بلا حدود في قدراته وعراقته وتاريخه الكبير.‏


وأضافت  رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة: الفرق والوفود التي شاركت في البطولة أكدت ثقتها في قدرات النادي التنظيمية، كما أتوجه بالشكر الى ‏الاتحاد ‏المصري للطائرة ولكل من ساهم في جهود خروج البطولتين بصورة مشرفة.‏


وأشارت إلى أن مشاركة 15 فريقا من عدة دول ببطولة إفريقيا للسيدات، يمثل زخما كبيرا، وأنها تتوقع منافسة قوية في ‏ظل ‏كون حامل اللقب سوف يمثل قارة إفريقيا في بطولة العالم للأندية.

النادي الأهلي الجزيرة كرة الطائرة

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