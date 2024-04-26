بشرى حجيج: ثقتنا كبيرة في عراقة الأهلي ونجاح بطولة إفريقيا لكرة الطائرة سيدات

بشرى حجيج، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة عبرت عن سعادتها باستضافة النادي الأهلي لبطولة إفريقيا للسيدات، بعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة الرجال في نسختها الـ45 على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر الجزيرة.
وخلال كلمتها بافتتاح البطولة قالت: باسم الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للنادي الأهلي الذي نجح في تنظيم بطولة الرجال بصورة حققت نجاحا منقطع النظير، وثقتنا بلا حدود في قدراته وعراقته وتاريخه الكبير.
وأضافت رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة: الفرق والوفود التي شاركت في البطولة أكدت ثقتها في قدرات النادي التنظيمية، كما أتوجه بالشكر الى الاتحاد المصري للطائرة ولكل من ساهم في جهود خروج البطولتين بصورة مشرفة.
وأشارت إلى أن مشاركة 15 فريقا من عدة دول ببطولة إفريقيا للسيدات، يمثل زخما كبيرا، وأنها تتوقع منافسة قوية في ظل كون حامل اللقب سوف يمثل قارة إفريقيا في بطولة العالم للأندية.