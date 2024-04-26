عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فضيحة فساد |أمريكا تعلق الحصص الغذائية لقوات النخبة في الجيش الصومالي

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

علقت الولايات المتحدة الحصص الغذائية المقدمة إلى "داناب"، وحدة النخبة من القوات الخاصة الصومالية التي دعمتها ودربتها لفترة طويلة، في أعقاب الكشف عن فضيحة فساد ضخمة تنطوي على اختلاس المساعدات وإعادة بيعها.

وأرسل القرار مباشرة إلى نائب وزير الدفاع الصومالي، عبد الفتاح قاسم، ورئيس قوات الدفاع، إبراهيم شيخ محيي الدين، في السفارة الأمريكية في العاصمة الكينية نيروبي. 

وأشار مصدر داخل الجيش الوطني الصومالي إلى أن الولايات المتحدة قد تفكر أيضًا في وقف دعم الوقود لشركة داناب في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات في مدى الفساد، بحسب ما أوردع موقع "هورصد ميديا" الإخباري الصومالي.

ويوجه تعليق المساعدات الأمريكية ضربة قوية لداناب التي اعتمدت بشكل كبير على الدعم الأمريكي لتنفيذ عملياتها ضد حركة الشباب الإرهابية.

وفي بيان صدر أمس الخميس 25 أبريل 2024، اعترفت الحكومة الصومالية بأن الحصص الغذائية المخصصة لقوات الداناب التي دربتها الولايات المتحدة قد تم تحويلها داخل وحدة من جيشها وكشف البيان عن إجراء تحقيق أسفر عن إيقاف واحتجاز ضباط لم يذكر أسماءهم.

وجاء في البيان: "تقدر وزارة الدفاع الصومالية دعم حكومة الولايات المتحدة لشراكتها الاستراتيجية مع الشعب والحكومة الصومالية في قتالها ضد حركة الشباب"، مضيفة أن الحكومة الصومالية "ستتحمل" مسؤولية توفير حصص الإعاشة لداناب من الولايات المتحدة كجزء من "انتقال تدريجي" يهدف إلى ضمان استدامة قواتها على المدى الطويل.

وتسببت فضيحة الفساد في انتكاسة كبيرة لجهود الجيش الصومالي في مكافحة حركة الشباب، التي تشن تمردا ضد الحكومة منذ أكثر من عقد من الزمن وكانت داناب، التي دربتها الولايات المتحدة وجهزتها، في طليعة الهجمات ضد الجماعة المسلحة.

الولايات المتحدة قوات النخبة في الجيش الصومالي الجيش الصومالي الحصص الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

بيان عاجل من حركة حماس ردا على البيت الأبيض

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

كاف يفاجئ مازيمبي بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

إعارة أو بيع| ناقد رياضي: الموسم الجاري هو الأخير لـ كهربا مع الأهلي

العودة للأهلي أم الانتقال للزمالك؟ رمضان صبحي يجيب لأول مرة

ترشيحاتنا

مش سرطان.. أسباب وتشخيص ظهور كدمات زرقاء لدي النساء

سقط أرضًا بجوارها | شاهد حادث سيارة بن غفير وانقلابها .. فيديو

مفاجأة سارة للقطاع الخاص .. التطبيق من 1 مايو 2024| إيه الحكاية؟

تاجر خردة .. كشف لغز سرقة شركة كهرباء الأقصر

في حادث سيارة | إعلام عبري : نقل بن غفير إلى المستشفى

موقف مفاجئ من مبابي لحسم انتقاله إلى ريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. عبير صبري تثير الجدل بفساتين ملفتة

العمر أكبر عائق| ما مصير محمد صلاح في السعودية.. ليفربول بمرمى النيران

طريقة عمل سلطة السبانخ والتفاح المشوي.. صحية ولذيذة

مشاكل صحية خطيرة وراء الإصابة بجفاف العين.. احذرها

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ