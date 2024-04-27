ميدو: مصطفى شوبير يجب أن يكون حارس المنتخب الأساسي

قال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن مصطفى شوبير حارس الأهلي يستحق أن يكون حارس منتخب مصر الأساسي في الفترة القادمة.

وأوضح ميدو في حواره مع برنامج "الهداف" مع الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر قناة cbc: "أنا معجب جدا بأداء مصطفى شوبير في المباريات الماضية، حارس مميز يمتلك شخصية قوية وإمكانيات جيدة".

وأضاف: "مصطفى شوبير يستحق أن يكون حارس المنتخب الأساسي في مباراتي تصفيات المونديال القادمتين بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع الأهلي".

وتابع: "مصطفى شوبير تعرض لضغوط كبيرة جدا بسبب والده، ولكنه نجح في إثبات قدراته وأحقيته في التواجد بالنادي الأهلي".

وأكمل: "مصطفى شوبير المفروض يكون أكبر مثال لكل الحراس في مصر في الصبر والتعامل مع الضغوطات وتطور المستوى".