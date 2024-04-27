الدلتا للسكر تناشد المزارعين بعدم حصاد البنجر دون إخطارها

ناشدت شركة الدلتا للسكر السادة أهالينا المزارعين المتعاقدين معها عدم تقليع محصول بنجر السكر بدون اخطار مسبق نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة في الآونة الأخيرة وللحفاظ على محصول بنجر السكر من التلف ،وتهيب الشركة أهالينا المزارعين ضرورة التواصل مع مكاتب الشركة لتحديد ميعاد حصاد المحصول واستلام إخطار التقليع طبقا لبرنامج التوريد المستخرج من الإدارة العامة للحاسب الألي بالمصانع حسب تاريخ الزراعة مع التأكيد أن أولوية شحن المحصول للمصانع للمزارعين الملتزمين بإخطار التقليع .

جاء ذلك من خلال إخطار الشركة لأهالينا المزارعين حيث ناشدت جميع المزارعين المتعاقدين معها الالتزام لضمان توريد المحصول الى المصانع بحالة جيدة كما أكدت شركة الدلتا للسكر أنها ملتزمة باستلام كامل المحصول للمساحات المتعاقد عليها .