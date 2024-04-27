أكاديمية البحث العلمي تموله.. تدشين تحالف لدعم مشروعات التخرج لطلاب كليات الزراعة

تحتفل زراعة عين شمس بتدشن تحالف مشاريع البيوتكنولوجي لدعم مشروعات التخرج لطلاب كليات الزراعة في مجال التكنولوجيا الحيوية بالمجال الزراعي في تمام العاشرة صباحا من الأربعاء الموافق ١ مايو ٢٠٢٤ بقاعة المؤتمرات الكبري بكلية الزراعة جامعة عين شمس وذلك لتمويل ٢٧ مشروعا يستفيد منها ١٣٥ طالبا بتمويل من أكاديمية البحث العلمي بمبلغ ٢٠٢٥٠٠٠ جنيه.

يقام الاحتفال برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لتنمية شؤون البيئة وخدمة المجتمع وكلا من الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور / ثناء النوبي – القائم بأعمال عميد كلية زراعة عين شمس.

ويهدف التحالف بقيادة كلية الزراعة جامعة عين شمس الي دعم مشروعات التخرج الخاصة بطلاب كليات الزراعة لدعمهم وتشجيع مشروعاتهم للاستفادة منها مستقبلا في الشركات الناشئة من خلال التطبيق العملي لمشاريع التخرج التي تعود بالنفع علي قطاع الزراعة وتفعيلها كمخرجات يستفيد منها قطاع الاستثمار في المجال الزراعي وعلي المجتمع الزراعي ككل واعطاء شباب الخريجين الفرصة لقيادة قاطرة تطوير القطاع الزراعي في مصر فالمرحلة القادمة.

و يضم التحالف كليات الزراعة في عدة جامعات بقيادة كلية الزراعة جامعة عين شمس وهم جامعة عين شمس – جامعة النيل – جامعة المنصورة – جامعة الأسكندرية – جامعة الفيوم .

وتشارك بالأشراف الأكاديمي علي المشروعات عدة جامعات ومراكز بحثية بإجمالي ٢٧ مشرف ومشرفة من مركز بحوث الصحراء – مركز البحوث الزراعية – المعهد القومي للجينات.

و يقود التحالف من علماء كلية الزراعة جامعة عين شمس الدكتور/اشرف بكري- استاذ ورئيس قسم الوراثة كباحث رئيسي للتحالف ويمثل الباحث المناوب للتحالف كلا من الدكتور/ سماح هاشم-استاذ الميكروبيولوجي المساعد والدكتورة / نور الهدي هاني مدرس الوراثة وذلك برعاية وأشراف البرامج الجديدة بكلية الزراعة جامعة عين شمس بقيادة الدكتور / نجلاء عبيد - مدير البرامج الجديدة بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

