عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامي مغاوري: الجيل الجديد من الفنانين يختلف كثيراً عن الأجيال السابقة

الفنان سامي مغاوري
الفنان سامي مغاوري

خصص برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” تقديم الإعلامية “لميس الحديدي" فقرة خاصة مع الفنان سامي مغاوري، للحديث عن حياته الشخصية والمهنية.

وقال الفنان سامي مغاوري، إن الجيل الجديد من الفنانين يختلف كثيراً عن الأجيال السابقة فالجيل الحالي يعيش زمنه من أجل النجومية والشهرة أما الأجيال السابقة اساسهم حب التمثيل وتوظيفه للحياة".

واسترسل: الجيل القديم مكنش بيمثل عشان يمثل لكن كما قلت فيه ناس في الجيل القديم مثلوا شوية واختفوا  لكن فيه ناس زي محمود عبدالعزيز ومحمود ياسين وعادل إمام كانوا واعيين بدورهم كفنانين  مش بيمثلوا عشان يظهروا في المجلات، أو التلفزيون".


وأكمل:" التمثيل متعة إلى حد ما وأنا بحاول اجعله متعة  “ وقاطعته الحديدي، قائلة:" هل لازلت تمثل  من أجل  أن لا تنسى ولا من أجل أنك مؤمن بأن هناك شيء حلو وكويس أنت بتقدمه"، ليرد قائلاً : بمثل عشان حاجه حلوة بقدمها  ولا استطيع أن أستغنى عن المهنة  أنا مش من الجيل الي يعتزل يفتح  مطعم أو كافيه”.
 

سامي مغاوري الفنان سامي مغاوري لميس الحديدي محمود عبدالعزيز محمود ياسين عادل إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبروك لأهالي الجيزة.. افتتاح 3 محطات مترو جديدة خلال أيام | صور

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

حركة بذيئة.. هل يوقع الزمالك عقوبة ضد مصطفى شلبي أم يفعلها كاف؟

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

متى لا تقبل صلاتك 40 يوما؟.. احذر فعلين شائعين يقع فيهما كثيرون

نسخة من كهربا| نجم الزمالك يهاجم مصطفى شلبي بعد احتفاله المثير أمام دريمز

بحلف على الهواء| تعليق ناري من أحمد موسى بعد صعود الزمالك لنهائي الكونفدرالية

ترشيحاتنا

بيان عاجل لرابطة العالم الإسلامي بشأن تصاعد التوترات العسكرية في الفاشر بالسودان

وزير الاتصالات: نعمل على زيادة سرعة الإنترنت وتثبيتها وتقوية شبكات المحمول

هل يعاقب الله من لم يحفظ القرآن؟.. أسراره و7 آيات منجية

الحكم على طبيب تجميل بتهمة هتك عرض فتاة

مع الأردن.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن إجراء عمليات إنزال للمساعدات في غزة

أول تعليق للزمالك على فعل مصطفى شلبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكياج جذاب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام

حركة بذيئة.. هل يوقع الزمالك عقوبة ضد مصطفى شلبي أم يفعلها كاف؟

فرصة للشراء.. استقرار أسعار السيارات حتى هذا الموعد

ازدحام لافت في رابع أيام عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ