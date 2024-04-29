سامي مغاوري: الجيل الجديد من الفنانين يختلف كثيراً عن الأجيال السابقة

خصص برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” تقديم الإعلامية “لميس الحديدي" فقرة خاصة مع الفنان سامي مغاوري، للحديث عن حياته الشخصية والمهنية.



وقال الفنان سامي مغاوري، إن الجيل الجديد من الفنانين يختلف كثيراً عن الأجيال السابقة فالجيل الحالي يعيش زمنه من أجل النجومية والشهرة أما الأجيال السابقة اساسهم حب التمثيل وتوظيفه للحياة".



واسترسل: الجيل القديم مكنش بيمثل عشان يمثل لكن كما قلت فيه ناس في الجيل القديم مثلوا شوية واختفوا لكن فيه ناس زي محمود عبدالعزيز ومحمود ياسين وعادل إمام كانوا واعيين بدورهم كفنانين مش بيمثلوا عشان يظهروا في المجلات، أو التلفزيون".





وأكمل:" التمثيل متعة إلى حد ما وأنا بحاول اجعله متعة “ وقاطعته الحديدي، قائلة:" هل لازلت تمثل من أجل أن لا تنسى ولا من أجل أنك مؤمن بأن هناك شيء حلو وكويس أنت بتقدمه"، ليرد قائلاً : بمثل عشان حاجه حلوة بقدمها ولا استطيع أن أستغنى عن المهنة أنا مش من الجيل الي يعتزل يفتح مطعم أو كافيه”.

