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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مدير الكرة بالزمالك يكشف سبب احتفال مصطفى شلبي

صدى البلد

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب احتفال مصطفى شلبي لاعب الأبيض بهدفه في مرمى دريمز الغاني في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبد الواحد إن  الاحتفال كان مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق وباقي أفراد الجهاز الفني  في المدرجات، وهذا ما وثقته الكاميرات والفيديوهات أثناء المباراة.

وأضاف مدير الكرة قائلاً : "الاحتفال لا يوجد به أي إساءة لأي شخص، وجاء  عفوياً  في ظل صعوبة المباراة وتأكيد التأهل للنهائي، خاصة وأن اللاعب يرتبط بعلاقة قوية مع جماهير الزمالك ".

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمزالغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد.

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