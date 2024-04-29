قيادي في حماس ينفي الرد على مقترح إسرائيلي خلال المفاوضات بشأن غزة

نفي عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، اليوم الاثنين، اصدار حماس أي تصريح باسم الحركة بشأن ورقة الرد الإسرائيلي التي تم تسلمها في المفاوضات.

وقال الرشق عبر قناته على تليجرام: "أود التأكيد أن الحركة لم تصدر أي تصريح باسمها، ولا منسوباً لمصادر في الحركة حول ورقة الرد الإسرائيلي الذي التي تسلمناه من الوسطاء، وهذا الرد لا يزال تحت الدراسة".

وأضاف القيادي في حماس، أنه ما تصدره بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من تسريبات حول ذلك، تهدف للتشويش والبلبلة.

وفي وقت سابق، أعرب مسؤول كبير في حماس، في تصريح حديث لوكالة فرانس برس، عن أن الحركة الفلسطينية لا ترى أي مشاكل كبيرة في اقتراح الهدنة الأخير من إسرائيل ومصر فيما يتعلق بـ غزة.

أشار المسؤول في حماس، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أجواء إيجابية تحيط بالمناقشات ما لم تظهر عقبات جديدة من الجانب الإسرائيلي.

ونوه بأن حماس منفتحة على الاقتراح، وستقدم ردها خلال اجتماع مع الوسطاء المصريين والقطريين في القاهرة، بقيادة القيادي البارز في حماس خليل الحية.